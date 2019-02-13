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指數投資證券（ETN）證券商宣導說明會 15日登場

2019-02-13 09:48經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

指數投資證券（ETN）將於今年第2季上市，為使商品於集中交易市場交易順利，台灣證交所訂於2月15日、2月19日、2月21日及2月26日分別假台北、台中及高雄針對受託證券商舉辦四場商品宣導說明會。這次說明會將介紹ETN商品特性、交易制度、申購賣回機制及電腦規格。

ETN為具有到期日的其他有價證券，追蹤標的指數表現，在集中交易市場交易，ETN發行人承諾在ETN到期之後支付投資人在持有期間內與所追蹤指數完全相同的報酬，另外，須扣除固定的投資手續費用。

證交所表示，ETN本身並非共同基金，並不實際持有指數成分資產，而是以發行人信用為擔保，提供投資人等同於其追蹤指數的報酬收益，因此，ETN最大風險來自於發行人的信用風險。

在交易制度方面，ETN不開放現股當沖、信用交易、借券、零股交易等，亦不得做為權證標的及擔保品。

ETN具備初級市場的申購、賣回機制，發行人得自行決定ETN得否申購，相關手續費用及拒絕條件等，視發行人發行計劃及公開說明書的訂定；因此，投資人在買賣前須詳閱前開文件，確實瞭解商品特性、相關風險及費用。

目前已有多家證券商表達發行ETN意願，並向證交所申請ETN標的指數資格認可，屆時可望為集中交易市場提供更多元化的投資選擇。

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