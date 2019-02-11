華通1月營收40.16億 重回月成長

相關新聞
景氣閃藍燈 買股票追5星2019-02-11 14:29
上櫃生技醫療紅不讓 美時掛紅燈2019-02-11 14:29
2月電子期漲 金融期跌2019-02-11 14:14
2月台股期指漲75點2019-02-11 14:13
盧廷劼：保單結合期貨拓商機 可予研究2019-02-11 13:37
全民權證／智伸科 選逾100天2019-02-10 23:16
全民權證／滬深300正2 二檔夯2019-02-10 23:16
全民權證／台表科 挑價內外15%2019-02-10 23:16
友達有看頭 四檔聚光2019-02-10 23:16
聯發科、聯亞 押長天期2019-02-10 23:14
新光鋼、世紀鋼 認購熱2019-02-10 23:14
最牛一輪／元大原油正2悍 日盛85俏2019-02-10 23:13
期貨商論壇／台達電期 動能強2019-02-10 23:07
期貨商論壇／黃金期 醞釀上攻2019-02-10 23:07
台指期 短線中性偏多2019-02-10 23:07
熱門文章
機師工會罷工影響 華航開盤爆量重挫 跌破10元2019-02-11 09:31
台股明開紅盤 法人看好補漲行情2019-02-10 20:25
台股開紅盤 半導體看旺2019-02-10 23:44
15檔技術面翻多 亮點2019-02-10 23:11
友達有看頭 四檔聚光2019-02-10 23:16
矽晶圓、被動元件 外資喊買2019-02-11 09:01
金豬長旺股 投資新亮點2019-02-10 23:40
仁寶 進軍醫療有成2019-02-10 23:03
散熱器族群 淡季看旺2019-02-10 23:00
美股送紅包 台股豬年開盤大漲逾百點重返萬點2019-02-11 09:07
日三大被動元件廠股漲 國巨、華新科靜待落底訊號2019-02-11 11:11
新台幣逆勢貶值6.4分 台股萬點行情恐曇花一現？2019-02-11 16:21
明星分析師：台股金豬年開紅盤 萬點防賣壓2019-02-10 18:06
獲利穩定股 法人力捧2019-02-10 23:11
何昭陽召開子公司董事會 誠美材批違法2019-02-11 09:24
5G助陣 散熱族群營運添動能2019-02-10 22:59
金豬長旺股／玉山、元大金 商機熱炒2019-02-10 23:40
第一類接觸 ／環球晶今年獲利 要衝高2019-02-10 23:06
環球晶董座徐秀蘭 捍衛公司利益2019-02-10 23:04
新光鋼、世紀鋼 認購熱2019-02-10 23:14
聯發科、聯亞 押長天期2019-02-10 23:14
台股開紅盤上漲71點 收復萬點關卡2019-02-11 13:42
今日台股盤前重點掃描2019-02-11 07:22
竹科水情告急 三大「科技廠缺水」概念股開攻2019-02-11 12:53
面板股持穩僅友達放量大跌2019-02-11 14:16
市場內憂外患 豬年開春經濟變數多2019-02-10 20:31
金豬長旺股／聚陽、中信金 買盤進駐2019-02-10 23:40
庫存去化 散熱廠、板卡廠迎轉機2019-02-10 23:00
利多紅包 離岸風電股開紅盤迎春風2019-02-11 11:25
獲90天喘息 華映奔漲停2019-02-11 14:29
興櫃六尖兵 氣勢如虹2019-02-10 23:09
鋼鐵價看漲 類股受惠2019-02-10 23:11
廢鋼價揚 豐興好彩頭2019-02-10 23:07
金豬長旺股／先豐、昇達科 成長可期2019-02-10 23:40
中華電新春團拜 鄭優：未來會爭取更多消費者認同2019-02-11 10:04
晶心科 業績添柴火2019-02-10 23:03
四大集團 搶攻點數商機2019-02-10 23:01
車用半導體 擇優布局2019-02-10 23:11
三投顧董總 樂觀看台股2019-02-10 23:19
高盛首評國巨 目標價344元2019-02-11 14:29
留言