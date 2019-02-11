華通1月營收40.16億 重回月成長

2019-02-11 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB廠商華通（2313）今日公布1月營收40.16億元，較2018年12月的40.10億元改善，月增約%，重回月成長軌道，惟較去年同期年減少仍11.4%。

展望未來，華通提到，整體第1季延續傳統淡季表現，2月因為年節工作天數減少影響而保守看待，3月方面雖終端市場雖無新應用推出，但在舊機種初步看來需求相對穩健。