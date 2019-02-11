何昭陽召開子公司董事會 誠美材批違法

2019-02-11 09:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



誠美材（4960）經營權之爭續燒，今（11日）公司發布重大訊息，直指前董事長何昭陽，違反公司董事會決議，違法召集其子公司昆山奇美材材料科技有限公司董事會，並在會中作成諸多違法並損害公司的決議，將追究何昭陽一切民刑事等責任。

今年1月14日，何昭陽丟掉董事長一職，誠美材改由葉美麗出任董事長，引爆經營權之爭。誠美材指出，在1月14日董事會當天，已撤銷何昭陽於昆山奇美法人董事身分，並改派葉美麗擔任昆山奇美法人董事代表，在1月30日通知昆山奇美，何昭陽已喪失於昆山奇美的法人董事代表權。

然而，誠美材表示，何昭陽2月1日卻召開並出席昆山奇美董事會，憑空創設違法及違反昆山奇美章程的「臨時經營管理小組」，架空原本公司擁有多數席次董事會權限，使公司喪失對子公司昆山奇美經營權；何昭陽更夥同另兩位中國籍人士，以「公司發生糾紛」為藉口，成立管理小組。

誠美材指出，何昭陽侈言，將代表董事會全面履行昆山奇美經營管理權，並決議於今年3月31日前，如糾紛未得到有效解決，昆山奇美改由他公司即杭州錦江集團有限公司經營管理，「將引進他人對昆山奇美進行增資，並由臨時經營管理小組對投資者進行遴選，此無異於排除公司繼續增資昆山之奇美增資之機會。」

誠美材認為，這將達成何昭陽欲永久切割公司對昆山奇美經營管理權的目的，何昭陽火速成立三個分公司，是否有合理之目的，或者是為脫離公司經營上之監督，更屬啟人疑竇。此外，何昭陽明知於昆山奇美資金短缺，仍決議為他公司、即昆山奇美貿易有限公司，提供最高人民幣2億元鉅額信用擔保，此增加債務之承諾，形同掏空公司資產，嚴重損害誠美材之權益。

誠美材進一步指出，在何昭陽同時擔任昆山奇美董事長及總經理職務期間，對昆山奇美貿易有限公司帳列應收帳款金額，高達人民幣1億1,500餘萬元，同時帳列之預付款高達人民幣6,100餘萬元，公司去年7月間委託資誠聯合會計師事務所出具查核報告可稽，此查核報告並指出「預付款項到期並未實際有進貨」之嚴重違失。

誠美材直言，何昭陽明知在昆山奇美貿易有限公司，涉嫌掏空昆山奇美情形下，居然還促使昆山奇美為其提供鉅額之信用擔保，此舉明顯造成昆山之奇美重大財務損害，何昭陽更涉有違法失職、人謀不臧之嚴重嫌疑，此舉甚是荒謬。

誠美材表示，何昭陽身為公司董事，不但違反公司董事會決議，更主導或配合他人從事掏空本公司子公司行為，甚至企圖使本公司喪失對子公司之控制權並據為個人或他人所有，其所為除已違反忠實義務、善良管理人注意義務，更將致本公司受有重大損失，為確保公司及全體股東之合法權益，將追究何昭陽董事之一切民刑事等責任。

同時，何昭陽在丟掉董事長職位後，取走公司大小章。誠美材表示，何昭陽至今仍未歸還印章，並表示印章為公司於經濟部商業司之登記印鑑，屬公司對外所須使用具代表性之印鑑，何昭陽之行為，已違反公司印信管理規定，如持以行使，將對公司及第三人權益影響甚大。

誠美材指出，自今年1月14日起，何昭陽擅自行使本公司登記印鑑所為之任何法律行為，均屬逾越權限之無權行為，公司概不承認，如有爭議，均由何昭陽自行負責。