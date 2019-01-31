2018年專業期貨商獲利 近50億元

2019-01-31 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣期貨市場去（2018）年交易量突破3億口，在去年2月6日期貨重挫之後，期交所祭出多項措施，限縮投資人交易選擇權商品，投資人遂轉向以台指期為短線交易標的，也讓期貨商手續收入增加。15家專營期貨商去年累計稅前盈餘共48.7億元，其中，前三名的元大、澳帝華及群益期貨合計獲利占專營期貨商獲利近65%。

15家專營期貨商中，磊計每股稅前盈餘以澳帝華的16.17元稱霸，凱基7.85元居后座，隨後是群益5.39與元大5.36元。15家專營期貨商去年僅大錩期貨虧損，其餘專營期貨商都獲利。

不過，期貨商彼此獲利差距不小，元大、澳帝華及群益三家期貨商個別獲利在9.5億元以上，凱基、永豐、統一及元富個別獲利在1.3億元~6.7億元不等。

兼營期貨商中，元大證券的12.48億元居冠，其次為統一證券的1.76億元及摩根大通1.42億元。

期貨商表示，期交所的夜盤交易帶給投資人便利交易管道，也讓期貨夜盤交易量大幅增加258%；因為選擇權保證金遭大幅調高後，投資人以台指期為短線交易標的，台指期手費續收入也較選擇權為高，讓期貨商手續費收入隨之增加。

部分期貨商則積極推動海外期貨交易，因海外期貨商品更多元化，隨著商品價格波動也讓海外期貨商品有機會爭取獲利，海外期貨交易的手續費收入也相對較高。