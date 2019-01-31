期貨夜盤交易激增258% 海外期貨也熱絡

2019-01-31 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



根據期交所的最新統計，去（2018）年期貨總交易量突破3億口，夜盤交易成長明顯達到5,000萬口，佔總交易量的16％，其中，台指期夜盤的交易量顯著揚升，單月成交量在年初時為單月36萬口，到12月時已達93萬口，去年一年內的成長率高達258%，佔比由10%成長到26%。

2018年台股經歷了最長的萬點常態而後飽受熊掌襲擊，就在大盤指數在萬點下奮戰時，台指期夜盤的交易量與日俱增，從1月的36萬口到12月時達93萬口，永豐期貨總經理林家進表示，夜盤的成長反映出台股與國際市場的連動密切，投資人透過夜盤交易調整投資部位，預期在夜盤帶動下，海外期貨成長可期，無時差的跨市場交易將進入快速成長階段。

林家進表示，夜盤交易成長推動海外期貨的交易量持續加溫中，國際間流行的跨市場交易，跨境資產投資與避險，國內的投資人也可以無時差進行投資操作；看好海外期貨市場將增速成長，永豐期貨已為海外期市場的發展進行佈局，包括與永豐金證券攜手開辦海外期貨業務提供一站式服務模式，投資人可同時交易國內外期貨，設

計SFT毫秒級下單軟體，領先市場創舉推出永豐MMA保證金即時扣款系統，一旦投資機會出現，免在期貨帳戶預存保證金，即可無秒差將資金轉入期貨保證金專戶進行交易，大大提高投資人的資金運用效率。

在這股趨勢下，除了跨市交易外，投資人也可善加運用海外期貨魏本身的跨境資產進行避險，或是利用國外行情波動獲取報酬，交易種類涵蓋指數、外匯、農產品、貴金屬，多元且完備。