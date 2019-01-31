永豐期總座：新年聚焦指數、美元匯率、油價、海外期貨

2019-01-31 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美中從貿易戰延燒到中興與華為等公司的高科技管制戰、羈押華為財務長的司法戰，全球經濟及金融市場為之震動。 美聯社 分享 facebook 投資人去（2018）年在驚濤駭浪中度過，美國總統川普對中國施展組合拳，從貿易戰延燒到中興與華為等公司的高科技管制戰、羈押華為財務長的司法戰，全球經濟及金融市場為之震動。

永豐期貨總經理林家進表示，展望金豬年投資市場，基期壓低與消息面轉趨明朗，掌握豬年市場脈動將有行大運機會，尤其是春節年假期間海外市場仍正常交易，投資人可善加運用國外期貨，尋找進場機會。

林家進表示，短線上雖有美國政府的預算危機與中美貿易談判等不確定因素，但美國聯準會持續升息的機會降低，大型國際投資機構認為美元將回檔，資金有機會回流新興市場股匯市，從近期中國股市的築底走勢與人民幣走強可略見端倪。

此外、油價逼近生產成本且沙國急需沙特阿美石油公司的IPO來挹注國庫，因此，發動減產協議來推升油價成為共識，在油價帶動下，低迷許久的原物料也值得留意。

林家進表示，市場波動升高拉大當日行情區間，反而有利短線交易，國外期貨當沖不僅能避開隔天跳空的風險，還可搏取當日波動的利潤。

在國際市場連動下，期貨市場的避險功能也不可忽視，市場變化對投資人而言就是調整資產組合或是波段操作的絕佳時機，台股1月31日封關到2月11開紅盤期間，國外期貨照常交易，包括指數、外匯、農產品、貴金屬，投資人可善加運用。