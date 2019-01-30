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美制裁委內瑞拉、國際油價攀升 元大S&P原油正2強彈

2019-01-30 10:10經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大S&P原油正2（ 00672L）早盤跳空開高，由於美國制裁委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），衝擊全球石油市場，促使油價攀升。

國際油價29日盤中溫和回升；倫敦布蘭特原3月期貨每桶上漲1%，報每桶60.55美元；紐約西德州中級原油3月期貨也漲0.9%至每桶52.46美元。國際油價上漲，主要反映美國發動制裁委內瑞拉之消息，市場估計內瑞拉原油日出口量將減少約50萬桶，衝擊原油市場供應。法人表示，委內瑞拉國內政治紛爭越演越烈，國際油價恐受其影響而震盪加劇，投資人操作原油ETF須嚴設停損停利機制。

國際油價委內瑞拉石油

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