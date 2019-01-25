群益金鼎證券獲雙項殊榮 櫃買中心頒獎肯定

2019-01-25 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



櫃買中心昨（25）日頒獎表揚優秀權證發行商對市場的努力及貢獻，其中，群益金鼎證券表現突出，一舉囊括2018年度營業據點上櫃權證受託買賣成交金額冠軍及上櫃權證週轉率季軍雙項殊榮。

截至2018年11月底統計資料，群益金鼎證券發行上櫃權證998檔，市場占比12.29%；發行金額107.16億元，市場占比13.31%，均超過一成，持續保持穩定發行及造市流動。

群益金鼎證券王濬智董事長表示，集團以「群益」為名，代表一切以「群眾利益」為優先，同仁依此正念努力經營，以熱誠的服務搭配便捷的電子下單，在權證受託買賣成交金額方面獲得櫃買「權民愛戴獎」肯定，感謝客戶的支持及信任。

針對權證造市，秉持報價透明、隱含波動度穩定、買賣價差小及掛單量充足的四大原則，提供投資人公平穩定的交易環境，因此，權證周轉率的表現有目共睹，感謝櫃買頒發「權速運轉獎」鼓勵。