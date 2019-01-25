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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

台指期 下檔將獲支撐

2019-01-25 04:07經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（24）日震盪收紅，指數力守9,800點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加3,442口，淨多單升至5.1萬口，展望盤勢，因國際變數仍存，短線將呈現高檔震盪姿態。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股三大指數周三收紅，激勵亞洲股市昨天開高，台股加權指數一度力拚9,900點大關，但反彈量能仍未見明顯放大，隨著美股電子盤翻黑，台股也出現逢高調節賣壓，不過，待指數收斂至昨日收盤價附近時，隨即出現低接買盤進場拉抬，盤面上前一日收黑下跌的權值股台積電、鴻海，昨天均以小漲作收。

而台塑為首的塑化類股，則普遍出現賣壓，以1%至2%的跌幅作收，終場加權指數上漲30點收9,877點，成交量擴增至860億元。類股方面，八大類股昨天漲跌互見，其中以機電類股漲幅0.7%表現較佳，塑化類股跌幅0.45%表現較差。

期貨走勢上，台指期昨天早盤在電子權值撐盤下，呈現溫和上漲，雖然之後一度壓回至平盤，不過盤中陸股拉高支撐台指期走揚，終場台指期上漲44點以9,863點作收，成交口數10.4萬口。台指期逆價差縮至14.12點，電子期逆價差縮至0.53點，金融期轉為逆價差2.41點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人買超23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,544口至2萬6,740口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,442口至51,696口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加1,737口至2萬3,807口。

永豐期貨指出，加權指數昨天開高走高，留上、下影線紅K作收，盤勢持續於9,900點關前震盪，在量能為見有效放大之前，預計台股將持續呈現高檔整理態勢。展望盤勢，由於新台幣持續升值，外資現貨持續買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

期貨分析師也表示，台指期昨天反彈，並站回5日均線，且期現貨逆價差由28點縮減至14.12點，加上美股走勢維持多頭，有利於台指期下檔獲得支撐，但美中關係再度緊繃，也將限縮台指期的上檔空間。

台指期期貨
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