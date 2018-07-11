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7月台指期跌91點

2018-07-11 14:16中央社 台北11日電

台北股市今天終場跌80.05點，收10676.84點。7月台指期以10617點作收，下跌91點，與現貨相較，逆價差59.84點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，7月期貨10708點、8月期貨10579點。

台股今天終場跌80.05點，收10676.84點，成交金額新台幣1188.35億元。

7月台指期貨以10617點作收，跌91點，成交17萬7708口；8月期貨以10488點作收，跌91點，成交4495口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期

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