陸股盤中跌幅約2% 宜善用陸股ETF期貨避險操作

2018-07-11 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美國總統川普再拋震撼彈，陸股的上證指數今（11）日開盤後的走勢曾重挫超過2%，主要是美國宣布將針對中國另外提出2,000億美元商品，加徵10%關稅，造成陸股開盤後重挫。

台灣期交所陸股相關ETF期貨也下跌，但量能萎縮。群益期貨分析師容逸燊表示，陸股今日重挫是承接時機點，但如開始反彈至下周則宜出脫陸股ETF期貨。

富邦上証ETF期貨與國泰中國A50ETF期貨雖也下跌，但成交量相對不大，交易人保持觀望態度。富邦上証ETF期貨近月合約早盤即有千口成交量後，開始出現量縮；國泰中國A50ETF期貨的交易量相對富邦上証ETF期貨為小。

元大上証50ETF期貨、元大寶滬深ETF期貨、群益深証中小ETF期貨等交易量則相對較小。

容逸燊表示，技術面上，上證綜合指數雖今日挫低，但並未跌破上周五（6日）的低點，因此還是處在反彈格局，時間與空間還有繼續的可能，但進入下周的7月中旬，陸股反彈恐接近滿足點，交易人最好不要在偏多操作。

手上如有較多陸股ETF現貨的部位，可考慮進行期貨避險，舉例來說，今日持有約300萬元價值的國泰中國A50ETF，便可考慮以8~9口的國泰中國A50ETF期貨進行避險。

容逸燊表示，目前上證綜合指數區間約在2,700~2,900點，3,000點關卡以上已形成明顯頭部，造成底部會再逐漸擴大，因頭部形成，多頭要再反攻的機率較低，所以，操作上要偏多操作的風險升高。

目前觀察美中貿易戰方興未艾，可能要等到11月接近美國期中選舉時，才有可能緩和的機會，陸股目前還處在受消息面而大幅波動的階段。