智邦帶量走升 盤中漲1.66％

2018-07-10 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



智邦（2345）今日帶量走升，早盤強勢大漲3%，只可惜空方大軍來襲，使得智邦盤中漲勢收斂至1.66%，日K浮現一根帶有上下影線的短紅K棒，順利站穩所有均線。

智邦6月營收來到36.01億元，是今年單月最高，也是歷史新高，6月營收雖約略較5月合併營收35.99億元微幅上升0.5%，但較去年同期大漲19.15%，累計今年上半年營收188.03億元，年增8.14%。

智邦雲端中心交換器今年出貨以100G產品為主，不過，400G產品也已然做好準備，今年3月已對外發表開放式網路架構400G交換器，預期下半年出貨400G產品，有望正面挹注業績表現。