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持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點陸續停班停課

三中案馬英九遭起訴求重刑 檢方痛批飾詞狡飾

颱風來襲 期貨夜盤休市

2018-07-10 10:34經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，北北基下午四點停班停課。圖／翻攝自向日葵8號即時網頁
瑪莉亞颱風來勢洶洶，北北基下午四點停班停課。圖／翻攝自向日葵8號即時網頁
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因瑪莉亞颱風來襲，今（10）日台灣期貨交易所集中交易市場盤後交易時段休市。

台灣期貨交易所颱風

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