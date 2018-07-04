水泥報價維持高檔帶旺營運 台泥、亞泥認購權證靚

2018-07-04 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



今年以來大陸水泥事業貢獻度倍數增加，國內轉投資事業營運成長幅度大，台泥（1101）、亞泥（1102）營收獲利都有 20％以上成長率，市場預期，台、亞泥今年獲利可望創歷史新高，法人建議可用利用權證伺機佈局。

法人指出，在水泥報價持續維持高檔下，台泥5月單月稅後EPS為0.56元，年增128%，以先前市場平均預估第2季稅後EPS為1.03元來看，單月達成率高達54%，獲利表現大幅優於市場預期。報價方面，中國全國水泥6月份月均價月增1.2%，呈現淡季不淡，預期6月份獲利狀況將延續5月份的強勢，第2季財報表現將會相當亮眼。

展望下半年，在中美貿易戰影響、確保經濟成長率維持6.5%的壓力下，預期中國將加大內需和投資的力道，因此法人並不看淡中國房地產和基建的需求。另外，受到去產能、環保限產、錯峰停窯、停用32.5低標水泥的影響，水泥供給持續收縮，預期在6~8月高溫多雨的傳統淡季過後，產業供需狀況的改善將再次推升水泥報價上漲，因此持續看好水泥產業，維持「買進」建議。

權證發行商表示，若看好台泥、亞泥的中、長期表現，可挑價內外15%、90天期以上的相關權證，如連結台泥的認購權證，台泥統一82購01（080027）、台泥群益7C購02（080257），連結亞泥的認購權證亞泥元大7B購01（078972）、亞泥日盛7B購01（079594）等等。

另在國際股市方面，昨日美股呈現開高走低走勢，四大指數收盤全數下跌。受到周一美股上漲的情緒延續，而且工廠訂單與汽車銷量等數據優於預期，早盤四大指數普遍上漲。不過由於周三國慶日美股將休市一天，使得昨日市場交易轉趨保守，道瓊指數漲幅一路收斂，收盤下跌約0.5%或132.3點，收在24174點。