親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

土耳其崩潰貨幣：強人總統收割的經濟危機

COF、金凸塊產能吃緊 法人：權證聚焦這兩檔

2018-07-02 10:32經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

全螢幕躍居智慧手機新主流，蘋果iPhone X首推全螢幕以來，非蘋陣營全面搶進，由於全屏手機DDI封裝方式由過去的COG改為COF，使得第2季開始，COF、金凸塊及測試產能吃緊，法人指出，相關封測業如頎邦(6147)及南茂(8150)進行漲價動作，可留意佈局。

法人表示，目前頎邦在全面屏手機COF市佔率達70%，受惠最大，就頎邦而言，已於5月開始漲價，並將持續在6月及7月分階段調漲金凸塊、COF 及測試價格，且自7月開始，iPhone COF進入出貨旺季，營運將逐月轉強，目前iPhone COF訂單維持8000萬顆不變，預估全年EPS為 7.05元，其中業外2.6元，本業4.45元。

權證發行商表示，若看好頎邦、南茂的中、長期表現，可挑價內外15%、90天期以上的相關權證，如連結頎邦的認購權證頎邦群益7B購03（736884）、頎邦元大7C購01（737412）;連結南茂的認購權證南茂元富7C購01（080492）、南茂永豐7A購02（077729）等等。

另在國際股市表現方面，上周五美股走勢呈現弱勢反彈，四大指數收盤小幅上漲。早盤由於川普表示沒有計畫退出WTO，加上多家銀行宣布股票回購與股利計畫，激勵相關類股走高並帶動整體股市上揚，不過尾盤賣壓出籠，而壓抑美股大盤漲幅。終場道瓊工業指數上漲55.36點或0.22%，收在24271點；標普500指數上漲2.05點或0.07%，收在2718.37點；Nasdaq指數上漲6.62點或0.08%，收在7510.3點；費半指數上漲2.06點或0.15%，收在1313.7點。

頎邦南茂

相關新聞

期貨商論壇／選擇權 觀望為宜

2018-07-02 00:08

期貨商論壇／台塑期 逢低布局

2018-07-02 00:08

布蘭特原油期貨2日上市

2018-07-02 00:08

台指期 轉趨中性偏多

2018-07-02 00:08

全民權證／台燿、三貝德 押長天期

2018-07-02 00:06

全民權證／義隆電唱旺 兩檔聚焦

2018-07-02 00:06

全民權證／先進光 鎖定價內10%

2018-07-02 00:06

晶電 上周看多第一名

2018-07-02 00:06

世界、中美晶 四檔閃亮

2018-07-02 00:06

華晶科、亞光 認購吸睛

2018-07-02 00:06

權證教戰／指標股扭轉 輪動有路

2018-07-01 13:24

台指期短進短出 偏多布局

2018-07-01 13:24
看更多

熱門文章

台股四利多 瑞信喊加碼

2018-07-02 00:06

十檔展望正向 伺機卡位

2018-07-02 00:06

Mini LED商機驚人…大廠拚研發

2018-07-02 00:06

台股變數多 法人：觀察蘋概供應鏈營收

2018-07-01 18:02

面板雙虎 強攻Mini LED

2018-07-02 00:06

鴻海美國製造 帶旺設備三雄

2018-07-02 00:06

手機全螢幕概念 火紅

2018-07-02 00:06

中美晶 啟動二次改造

2018-07-02 00:06

半導體、蘋概 下半年聚焦

2018-07-02 00:06

台股下半年旺來？貿易戰埋變數

2018-07-01 13:24

晶圓女王徐秀蘭 併購快狠準

2018-07-02 00:06

伺服器換機熱 概念股上雲端

2018-07-02 00:24

台股本周多空 利多利空分析

2018-07-01 13:24

一周盤前解析／被動元件、矽晶圓 放長線

2018-07-02 00:06

興櫃六傑 上半年翻倍漲

2018-07-02 00:07

三星傳三機齊發 台廠樂

2018-07-02 00:06

長榮、陽明 運價調漲

2018-07-02 00:06

美律迎旺季 出貨將跳增

2018-07-02 00:06

法人觀點／小金雞環球晶 挹注獲利

2018-07-02 00:06

權證教戰／指標股扭轉 輪動有路

2018-07-01 13:24

台積、大立光營收 扮演台股風向球

2018-07-02 00:06

景碩 Q3拚賺贏上半年

2018-07-02 00:06

世界、中美晶 四檔閃亮

2018-07-02 00:06

中華電攜北市 推5G應用

2018-07-02 00:06

伺服器概念股／凡甲、聯茂 動能強勁

2018-07-02 00:24

伺服器概念股／廣達、神達 出貨升溫

2018-07-02 00:24

伺服器概念股／英業達、嘉澤 法人挺

2018-07-02 00:24

華晶科、亞光 認購吸睛

2018-07-02 00:06

技術指標／台股收復年線、5日線 可戰季線

2018-07-01 13:24

全民權證／義隆電唱旺 兩檔聚焦

2018-07-02 00:06

伺服器概念股／超眾、雙鴻 營運點火

2018-07-02 00:24

最牛一輪／先豐強漲 中信7A來電

2018-07-02 01:11

台股開漲15.26點 被動元件股持續放閃

2018-07-02 09:22

Note 9提前8月發表

2018-07-02 00:06

上櫃公司薪情 半導體最佳

2018-07-02 00:08

油價走高 航商獲利藏隱憂

2018-07-02 00:06

毅嘉 上月營收減一成

2018-07-02 00:06

蘋概、半導體 擇優布局

2018-07-02 00:08

全民權證／先進光 鎖定價內10%

2018-07-02 00:06

朱晏民專欄／科技、通膨受惠股 下半年主秀

2018-07-02 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top