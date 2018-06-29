期交所股東會改選董監 每股配4.25元

2018-06-29 21:05 中央社 台北29日電



台灣期貨交易所今天股東常會通過每股配發股利4.25元，並選出第8屆11位董事及3位監察人。董事長劉連煜表示，今年仍以拓展新商品為主，美國那斯達克100指數期貨將儘快推出。

期交所股東會通過現金股利新台幣3.65元及股票股利0.6元。

會中依期交所公司章程第22條規定，設置董事15人，監察人5人，除主管機關依期貨交易法第36條規定，指派及核定非股東董事4人、監察2人外，這次股東會選出其餘董事11人、監察人3人，任期3年。

期交所表示，董事長劉連煜任期將於7月22日屆滿，未來董事長人選將由政府高層指派。其他指派及核定非股東董事4人、監察人2人仍未確定。

新任11位董事包括許璋瑤、林修銘、陳永誠、呂桔誠、周筱玲、簡鴻文、雷仲達、糜以雍、林寬成、黃旭新、楊俊宏；3位監察人包括李憲章、許元禎、孫天山。

劉連煜表示，今年期交所仍將持續拓展商品多元化及推動交易結算制度，在商品面部分，今年期交所首度與國際知名指數編製機構S&P Dow Jones指數公司(S&P)簽約，於5月7日開始共同發布2項大小美人期貨指數，未來可望有投信等公司發行相關商品。

期交所也將繼續推動國外指數期貨商品上市，劉連煜指出，美國那斯達克100指數期貨授權簽約等相關準備事宜已接近底定，將儘快推出；另外7月2日將上市布蘭特原油期貨，全球2/3原油訂價以布蘭特原油價格作為指標，布蘭特原油期貨上市後將可滿足市場多樣化的交易需求。

在新制度部分，包括擴大夜盤交易適用商品，於7月2日將黃金、原油等商品類期貨與選擇權納入夜盤交易適用商品，未來將持續納入更多商品；規劃建立台灣店頭衍生性商品集中結算機制，以降低金融業資本計提；持續推動建置期貨商主機共置(Co-Location)服務。