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聯電A股順利上市 台灣投資人將是最大受益者

和艦統籌廈門聯芯、聯暻 申請A股掛牌

2018-06-29 17:48經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

聯電今日宣布，整合旗下8吋廠和艦、12吋廠廈門聯芯與IC設計服務子公司聯暻，將由和艦向中國證監會申請首次發行A股，並向上海證交所申請上市。

此案預計發行不超過4億股，籌資約25億元人民幣。

上述三家公司約占聯電10-11%營收，未來將負責中國地區的業務，聯電則負責中國以外市場的業務。

聯電A股
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