台指期 短線保守看待

2018-06-29 05:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（28）日震盪收黑，指數弱勢整理。分析師表示，目前若扣除除息影響點數，期現貨為實質正價差，但外資淨多單減少1,909口，淨多單部位降至26,553口，展望後市，短線盤勢保守看待，預期指數反彈空間受限。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周三反彈未果，尾盤賣壓出籠壓低指數收黑，拖累昨天台股開低，盤面上台積電（2330）續探波段低點，指數盤中雖一度反彈回升至平盤之上，但多方後繼無力。午盤過後指數再度滑落平盤之下，尾盤大單敲出殺尾，終場加權指數下跌46點收10,654點，成交量較前日縮減至1,330億元。

類股方面，八大類股全數下跌收黑，但以金融類股跌幅0.3%表現相對抗跌，食品類股跌幅2.1%，表現較差。

期貨部分，由於市場對於美中貿易衝突的擔憂持續，美國道瓊指數寫下波段低點，台指期昨天依然疲弱，終場台指期下跌33點至10,523點作收，成交口數15萬口。

價差方面，台指期逆價差131.28點，但若扣除預估的除息影響點數167.45點，期現貨實質正價差為36點；電子期逆價差縮至3.58點，金融期逆價差縮至9.52點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨日賣超83億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,250口至4,503口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,909口至26,553口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是減少139口至5,507口。

永豐期貨指出，從技術面觀察，大盤以帶上影線中黑K續探波段低點，指數挑戰年線反壓失利，指數高低震盪逾90餘點，顯示適逢摩台結算多空交戰激烈，盤勢呈現弱勢震盪整理格局。

操作策略上，短線上因國際股市尚未回穩，外資在期現貨持續偏空操作，指數反彈空間受限，建議操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

元大期貨認為，台指期延續近日的跌勢，並回測10,500點的整數關卡；展望盤勢發展，由於美中貿易衝突持續，台股亦難倖免於難，而外資資金持續流出，短線依然有修正的風險，後市宜先暫時保守看待。