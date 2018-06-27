最牛一輪／奇力新勁揚 永豐7A夯

2018-06-27 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳映璠



被動元件廠奇力新（2456）生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品，以及積層印刷功率電感產品。受惠電感需求強勁，相關電感廠昨日股價上漲約5%。

看好奇力新的投資人，可留意相關認購權證。例如奇力新永豐7A購01（076681），目前價內13.2%，實際槓桿為2.67倍，距離到期日104天。