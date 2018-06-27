親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

最牛一輪／奇力新勁揚 永豐7A夯

2018-06-27 01:23經濟日報 記者 吳映璠

被動元件廠奇力新（2456）生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品，以及積層印刷功率電感產品。受惠電感需求強勁，相關電感廠昨日股價上漲約5%。

看好奇力新的投資人，可留意相關認購權證。例如奇力新永豐7A購01（076681），目前價內13.2%，實際槓桿為2.67倍，距離到期日104天。

奇力新被動元件廠
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

期貨商論壇／黃金期 均線偏空

2018-06-27 00:01

布蘭特原油期 現金交割

2018-06-27 00:01

全民權證／宜鼎 挑價內外15%

2018-06-27 00:01

全民權證／中石化 優選逾90天

2018-06-27 00:01

全民權證／凱美金山電 二檔俏

2018-06-27 00:01

宏盛、冠德 押寶長天期

2018-06-27 00:01

儒鴻、華邦電 四檔聚光

2018-06-27 00:01

環球晶、合晶 認購熱

2018-06-27 00:01

WitsView：電視品牌第3季面板需求 季增逾1成

2018-06-26 19:44

人民幣貶破6.5元關 大小美人擴量揚

2018-06-26 14:32

台積貼息 外資偏空 台指期夜盤戒慎停看聽

2018-06-26 14:32

油期接軌台灣 洲際交易所叫讚

2018-06-26 14:32

期交所布蘭特原油期7月2日上市 日夜盤都可交易

2018-06-26 14:32

期貨商論壇／選擇權 靠向空方

2018-06-26 00:05

期貨商論壇／義隆期 題材撐腰

2018-06-26 00:05

布蘭特原油期 漲跌設限

2018-06-26 00:05

小型契約 滿足零售參與者

2018-06-26 00:05

全民權證／麗豐績優 瞄準價平

2018-06-26 00:03

全民權證／聯詠犀利 押長天期

2018-06-26 00:03

最牛一輪／旺宏利多 群益7B搶眼

2018-06-26 00:03

全民權證／國泰金 挑價內外10%

2018-06-26 00:03

遠東新、儒鴻 四檔前景俏

2018-06-26 00:03

大立光、玉晶光 選逾90天

2018-06-26 00:03

牧德、帆宣 認購閃亮

2018-06-26 00:03
看更多

熱門文章

宏達電去年虧損169億元 股東要求撤換經營團隊

2018-06-26 10:34

宏達電股東會 王雪紅：今年會讓公司賺錢

2018-06-26 09:47

MOSFET、矽晶圓 股價逆勢強

2018-06-26 14:32

英業達處分桃園大溪廠 和碩集團接手

2018-06-26 20:32

被動元件拉尾盤 國巨大漲收復千元華新科漲停

2018-06-26 15:26

宏達電股價低迷 股東關注本業拚轉盈

2018-06-26 08:32

被動元件抗賣壓 大盤收跌44.29點拉出下影線

2018-06-26 13:45

美股大跌逾300點 台股恐震盪續跌

2018-06-26 08:49

寶佳攻台新金 宣告3年後捲土重來

2018-06-26 12:03

新iPhone無插孔 盛群、凌通、迅杰、新唐樂無線

2018-06-26 14:32

公民團體股東會抗議 徐旭東：我們輕鬆看待

2018-06-26 11:28

影／宏達電小股東怨 王雪紅：今年公司會賺錢

2018-06-26 17:07

茂迪長晶業務暫停 綠能7月產能利用率估回升

2018-06-26 09:04

環球晶圓接單喊旺 矽晶圓族群齊漲

2018-06-26 11:33

統一超股價續創新高 小7無人超商悄悄對外營業了

2018-06-26 15:42

禾伸堂7月12日除息交易 每股配5.3元

2018-06-26 18:22

宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

2018-06-26 12:26

美股下殺 台股再挫逾130點年線失守

2018-06-26 10:39

三大法人賣超台股67.24億元

2018-06-26 15:26

國泰金富邦金除息 力抗大盤賣壓

2018-06-26 10:58

宏達電股東會 王雪紅：轉型踏出成功第一步

2018-06-26 09:31

友訊 逆勢開紅盤

2018-06-26 10:08

小股東心在淌血 王雪紅：今明年願景布局即將完成

2018-06-26 12:09

台股年線失而復得 買盤進場收斂跌幅

2018-06-26 14:29

A股三大股指今開盤跌逾1%

2018-06-26 10:00

雲端需求熱 嘉澤Q3續戰新高

2018-06-26 14:34

萬海通過配息0.5元 總座謝福隆：下半年審慎但不悲觀

2018-06-26 11:46

安力-KY公開申購踴躍 中籤率僅1.71%

2018-06-26 10:58

不畏大盤走跌 茂矽逆勢走揚

2018-06-26 10:33

晶電業務分流 成立晶成半導體

2018-06-26 14:34

美中貿易戰拖累美股大跌 台股跌逾百點

2018-06-26 11:24

面對股東質疑 宏達電：VR產品毛利是正的

2018-06-26 14:32

台股大跌 證交所信心喊話基本面無虞

2018-06-26 15:59

金控雙雄除息抗退 台股力守10700點

2018-06-26 14:32

WitsView：電視品牌第3季面板需求 季增逾1成

2018-06-26 19:44

台股跌44.29點 開低走低收10742.17點

2018-06-26 13:58

麗晶股權出售 潘思亮：可視為老外幫打工

2018-06-26 13:37

巴菲特赴陸獵股 國泰新中國傘型基金8月上市

2018-06-26 16:39

亞泥通過配息1.2元 徐旭東：加大綠能產業投資

2018-06-26 11:45

東捷資訊轉型朝向平台經濟邁進 9月上興櫃

2018-06-26 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top