布蘭特原油期 納夜盤交易

2018-06-25 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



期交所2018年7月2日上市的布蘭特原油期貨，將於上市當日、同步納入夜盤可交易商品。該商品日盤交易時間為上午8時45分到下午1時45分，夜盤為下午3時到次日凌晨5時，可完整涵蓋歐美等國際主要原油期貨市場交易時段，滿足市場交易需求。

由於國際主要原油期貨由其交易的特殊性，期交所上市的布蘭特原油期貨到期交割月分設計，與現行股價指數期貨不同，並因最後交易截止時間為夜盤交易時段，提醒交易人多加注意；另期貨商應提供「期貨交易人參與臺灣期貨交易所布蘭特原油期貨聲明書」，交由交易人詳讀並簽署，未簽署的交易人不可交易該原油期貨。

期交所指出，有關布蘭特原油期貨交割月分契約、交易時間、最後交易日及最後結算價等，說明如下：

一、契約到期交割月分：國際間主要原油期貨，其掛牌的交割月分係指原油現貨交付月分，而原油交付前需藉由船運或管線運輸預先安排，因而多於交割前一至二個月即停止交易。例如與「布蘭特原油期貨」相同交易標的的洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）布蘭特原油期貨2018年9月契約，僅交易至7月的最後一個營業日。

二、交易時間及最後交易日（最後交易截止時間）：商品日盤交易時間為上午8時45分至下午1時45分，夜盤為下午3時至次日上午5時。由於期交所布蘭特原油期貨在夜盤到期，到期月分契約於夜盤的交易時段為下午3時至次日上午3時30分（遇英國夏令期間或洲際歐洲期貨交易所因配合美國夏令日光節約期間則調整至次日臺灣時間上午2時30分），以完整涵蓋歐、美等國際主要原油期貨市場之價格波動時段。

契約到期最後交易截止時間，原則上與「ICE布蘭特原油期貨」相同到期交割月分契約的最後交易日相同。

三、最後結算價與最後結算日：最後結算價以相同到期交割月分的洲際交易所布蘭特指數價格為基礎，乘上到期前最近一次台北外匯經紀股份有限公司上午11時新臺幣兌美元成交即期匯率，轉換為新臺幣，再四捨五入至小數第二位。

ICE Brent Index price每月僅公布一次，於「ICE布蘭特原油期貨」到期月分契約最後交易日次一營業日英國倫敦時間中午12時公布，換算為臺灣時間下午8時（英國夏令為下午7時），因此，於該指數公布日的次一營業日為最後結算日。