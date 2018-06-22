美股未止跌 台指期夜盤順勢偏空操作

2018-06-22 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉子菁 ／台北報導



道瓊指數連續八日走跌，臺指期指數在6月21日夜盤呈現開低走低，指數盤中最低曾下殺至10,610點才止穩，終場指數以下跌83點作收。21日主要夜盤商品成交量分別為臺股期貨42,128口、小型臺指期貨38,165口、臺指選擇權159,184口及美國道瓊期貨4,171口。

21日美國最高法院的最新裁決使各州政府可以徵收網路銷售稅，導致亞馬遜、eBay與Wayfair等網路零售類股全數走跌。此外，中國商務部亦於同日揚言若美方對中國商品課徵25%的附加關稅，中方將使用各種工具予以報復。在中美貿易衝突升級與科技類股熄火的影響下，終場美股四大指數全數收黑，其中費城半導體指數的跌幅最深，達1.26%。

從技術面來觀察，國票期貨指數，美股道瓊指數期貨自6月11日創波段新高以來，指數已連八個交易日收黑，其中21日指數更是帶量摜破季線關卡，空方可謂大獲全勝。此外，目前指數盤面呈現「高點不過前高」的空頭慣性，在該慣性尚未被打破前，指數近日恐仍有低點可見。

在台股方面，國票期貨表示，外資自6月14日起算，已連續五個交易日賣超台股，合計共賣超新台幣617.53億元，倘若外資持續調節台股部位，恐導致近日加權指數走勢呈現易跌難漲的狀況。除此之外，觀察台股自6月8日跌破5日均線以來，多方盤中雖曾數次嘗試收復5日均線，但尚未有交易日收盤能成功站上，顯示5日均線為指數上檔的主要壓力。

因此，在美股尚未出現明確止跌訊號且台股盤面氣氛略對空方有利的情況下，臺指期夜盤除宜順勢偏空操作外，若指數反彈不過5日均線，則可考慮適當的放大手中部位。另外，由於七月合約剛轉為近月合約，時間價值遞減速度較慢，故臺指選擇權夜盤操作策略宜以付權利金的賣權空頭價差策略因應。

此外，美國將在22~23日公布下列重要經濟數據：6月Markit製造業採購經理人指數初值（前值：56.4；市場預測：56.3）、6月Markit服務業採購經理人指數初值（前值：56.8；市場預測：56.5）、6月Markit綜合採購經理人指數初值（前值：56.6）、 6/22當週活躍原油鑽井平台數量（前值：863）。