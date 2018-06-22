台指期低盪 短線超跌

2018-06-22 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉子菁 ／台北報導



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台指期今日開低震盪，終場下跌52點，收在10,655點，成交量13萬9,744口。群益期貨分析師容逸燊表示，台股短線有超跌現象，預期短線有反彈機會，因此操作上也不適宜過度追空，不過中長線來說，仍偏屬於空方，指數震盪過後仍須謹慎。

在中美貿易衝突升級與科技類股熄火的影響下，昨日美股四大指數全數收黑，道瓊指數更是連續8個交易日走跌，使得台指期今日開盤隨即跌破年線，以10,630點開出，盤中並一度跌破10,600點大關，最低至10,581點，其後在低接買盤進場下，指數回守10,600點。觀察今日三大期指表現，電子股走跌0.5%成壓盤重心，金融、非金電期則走跌0.2%。

容逸燊指出，台股這週受到中美貿易戰影響表現疲弱，由於7/6美國首波貿易清單正式課稅清單，預期將持續干擾台股表現。另台積電周一進行除息，加權指數開盤將少70點，台股短線有超跌現象，預期短線有反彈機會，因此操作上也不適宜過度追空，預期指數將在昨日低10,941點，及今日高10,897點做區間整理，不過中長線來說，仍偏屬於空方，指數震盪過後仍須謹慎。

容逸燊表示，外資持續在現貨部分賣超，顯示台股這波都靠內資在拉抬，不過大型權值股向來不是內資著墨的標的，因此近期都是中小型股漲，大型股下跌，因此只能相對撐住指數，要攻擊的壓力還是較大。容逸燊表示，台指期今年高點落在1月份，2月份開始下殺，3、4月反彈，整體在700、800點間裡面做整理，若後續指數跌破2月低點且未站回，將形成頭部壓力，再往下空間還有一千點。