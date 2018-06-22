陸降準蓄勢 有利陸股維穩

2018-06-22 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 廖賢龍 ／台北報導



近期受到中美貿易戰升溫影響，上證股市籠罩在悲情中，跌破2016第4季以來指數維持在3,000點以上的長時間震盪範圍，投資情緒急轉直下，官方因此也開始出面維穩，並進行千億的逆回購操作。國泰中國A50正2 ETF基金經理人游日傑表示，今年上半年中國去槓桿政策的收緊效果顯著，下半年為了防範更複雜的內外環境，將回歸穩健中性的目標，預估可能會再有二次的降準，對股市相對有利。

中國於6月20日舉行國務院常務會議，會中確定進一步緩解小微企業融資難、釋出今（2018）年第三次的定向降準訊號，市場預估寬鬆方式可能會與上次雷同，也就是定向降準1%，指定範圍內的銀行依照先借先還的順序，使用釋放資金償還中期借貸便利（MLF），今年4月的操作當日釋出的增量資金約4,000億人民幣，為市場注入相當規模的流動性。

游日傑說，技術分析來看，近來中國A50指數期貨沿著下行軌道發展，指數高檔賣壓仍重，但低點的連線角度卻相對走緩，顯示下檔有支撐，在中國官方有意維護股市之際，建議可於低檔有撐後少量介入，資金有限的投資人亦可使用ETF期權商品參與中國股市，惟從事期權操作，須留意整體風險，設定停損價位。