期交所布蘭特原油期貨 7月2日推出

2018-06-22 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 廖賢龍 ／台北報導



台灣期貨交易所訂於7月2日上市布蘭特原油期貨（BRF），可望為台灣期貨市場注入新動能，拓展商品類期貨產品線，提供交易人多元操作工具，提升台灣期貨市場國際競爭力。

證期局已核定期交所於7月2日上市布蘭特原油期貨，期交所並自上市日起至9月底止，舉辦交易獎勵活動，獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨經紀商及其從業人員。

布蘭特原油期貨是期交所繼黃金期貨、台幣黃金期貨及黃金選擇權之後，於商品類中推出的首檔原油期貨商品。期交所表示，鑑於原油為經濟發展的重要資源，與民眾的食衣住行息息相關，且國人熱衷複委託交易原油期貨，原油相關ETF亦發展蓬勃，顯見國內投資人對原油期貨具有高度興趣。考量布蘭特原油價格具高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎，且為國內進口原油品項之一，與國內實際用油較直接相關，故與洲際歐洲期貨交易所合作，取得布蘭特指數價格授權，在台掛牌布蘭特原油期貨，提供市場交易及避險管道，多元化台灣期貨市場產品線。

期交所布蘭特原油期貨採新台幣計價，交易時間涵蓋國際原油市場主要波動時段，可反應國際原油價格及新台幣匯率波動。上市後，國內期貨交易人無須透過複委託方式，依現行國內期貨商品的下單管道即可參與原油期貨市場，且以新台幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。有助於吸引對原油商品有興趣的交易人參與我國期貨市場，同時提供國內原油ETF之發行業者及交易人便利的避險管道。相關契約規格業公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎多加運用。