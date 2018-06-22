親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世足／重啟歐國盃最強陣型 法國優雅穩健過首關考驗

布蘭特原油期交易 有獎

2018-06-22 02:39經濟日報 記者王皓正／台北報導

台灣期貨交易所訂於7月2日上市布蘭特原油期貨（BRF），可望為台灣期貨市場注入新動能，拓展商品類期貨產品線，並提供交易人多元操作工具，提升台灣期貨市場的國際競爭力。

證期局已核定，期交所於7月2日正式上市布蘭特原油期貨，期交所並自上市日起至9月底止，舉辦交易獎勵活動，獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨經紀商，以及其從業人員。

布蘭特原油期貨是期交所繼黃金期貨、台幣黃金期貨、以及黃金選擇權之後，於商品類中，所推出之首檔原油期貨商品。

期交所表示，鑑於原油為經濟發展之重要資源，與民眾的食衣住行息息相關，且國人熱中於複委託交易原油期貨，原油相關的ETF亦發展蓬勃，顯見國內的投資人對於原油期貨具有高度的興趣。

考量布蘭特原油價格具有高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎，且為國內進口原油品項之一，與國內實際用油較直接相關。

故期交所與洲際歐洲期貨交易所合作，取得布蘭特指數價格授權，在台掛牌布蘭特原油期貨，以提供市場交易以及避險管道，多元化台灣期貨市場的產品線。

期交所表示，期交所布蘭特原油期貨採新臺幣計價，交易時間涵蓋國際原油市場主要波動時段，可以反應國際原油價格以及新台幣匯率波動。

上市之後，國內期貨的交易人無須透過複委託的方式，依現行國內期貨商品之下單管道，即可以參與原油期貨市場，且以新台幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。

此舉將有助於吸引對原油商品有興趣之交易人，參與我國期貨市場，同時也提供國內原油ETF之發行業者以及交易人，便利之避險管道。

期交所指出，期交所布蘭特原油期貨相關的契約規格，已公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎多加運用。

台灣期貨交易所期交所新台幣

相關新聞

期貨商論壇／選擇權 賣壓減輕

2018-06-22 02:39

期貨商論壇／大立光期 可低接

2018-06-22 02:39

全民權證／穩懋 選逾二個月

2018-06-22 00:01

全民權證／GIS 挑價外15%內

2018-06-22 00:01

最牛一輪／頎邦有戲 元大7B搶鏡

2018-06-22 00:01

統一、大成 鎖定長天期

2018-06-22 00:01

全民權證／大江績優 押價平

2018-06-22 00:01

上銀、台達電 四檔放閃

2018-06-22 00:01

英業達、大立光 認購燒

2018-06-22 00:01

台指期還原點數若守季線 夜盤周選可布多

2018-06-21 14:43

人民幣看貶 大小美人露姿色

2018-06-21 14:43

除息蒸發274點 台指期回守10700點

2018-06-21 14:43

期交所布蘭特原油期擁5優勢 7月推出

2018-06-21 14:43

7月電子期金融期齊跌

2018-06-21 14:18

7月台指期跌33點

2018-06-21 14:17

布蘭特原油期 台幣計價

2018-06-21 06:43

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2018-06-21 06:43

期貨商論壇／聯電期 格局偏多

2018-06-21 06:43

全民權證／敦南、昂寶 二檔聚光

2018-06-21 00:03

全民權證／鎧勝、達運 挑逾60天

2018-06-21 00:03

全民權證／光磊、宏碁 選長天期

2018-06-21 00:03

最牛一輪／南亞營運旺 中信79俏

2018-06-21 00:03

大立光 瞄準逾三個月

2018-06-21 00:03

台積、穩懋 挑價內外10%

2018-06-21 00:03

和碩、緯創 認購帶勁

2018-06-21 00:03

期貨商論壇／上銀期 後市看俏

2018-06-20 00:05

期貨商論壇／選擇權 偏空操作

2018-06-20 00:05

布蘭特原油期 擁五特色

2018-06-20 00:05

最牛一輪／友達靚 挑價外15%內

2018-06-20 00:04

最牛一輪／台泥拉風 兩檔吸睛

2018-06-20 00:04

最牛一輪／嘉澤績優 瞄準價平

2018-06-20 00:04

全民權證／統一犀利 元富79叫好

2018-06-20 00:04

創意帶勁 選逾60天

2018-06-20 00:04

中租、上銀 押長天期

2018-06-20 00:04

強茂、聯發科 認購夯

2018-06-20 00:04
看更多

熱門文章

鴻海集團回饋小股東 每人贈送6.6萬元購物金

2018-06-21 16:30

中鋼股東會發現金股利0.88元 紀念品「皂到幸福」

2018-06-21 10:57

中鋼配發股息0.88元 前5月獲利達106億

2018-06-21 13:35

日月光財務長董宏思 為股價破底喊委屈

2018-06-21 10:27

LED類股擔綱多頭指標 台股收漲13點

2018-06-21 13:40

小股東要求擴大員工加薪幅度 中鋼：今年加薪3.5%

2018-06-21 11:11

長榮海股利創下2011年來最好的一年 看好Q3旺季效應

2018-06-21 11:33

AMD處理器放量 祥碩衝新天價

2018-06-21 14:43

統一股價77元創28年來新高價

2018-06-21 14:48

三大法人 賣超台股78.36億元

2018-06-21 15:23

日月光股東會 通過每股配發2.5元現金

2018-06-21 10:12

陳其宏：佳世達第四隻腳下半年形成

2018-06-21 14:43

晶電Q2不如預期 Q3可望回溫

2018-06-21 14:43

達邁董監改選 公司派順利主導

2018-06-21 11:20

6月21日／台股投資情報站

2018-06-21 14:43

台股半年線有守 留意漲價題材

2018-06-21 08:26

統一超盤中股價飆上新天價338.5元 登百貨股王

2018-06-21 12:32

台勝科7月11日除息 每股配2.08元現金

2018-06-21 19:34

優質經理人65歲退休 中鋼小股東要求打破限制

2018-06-21 10:47

台股逼近11000點 大立光領漲

2018-06-21 10:38

和碩童子賢看景氣：「沒悲觀的理由」

2018-06-21 14:43

伍豐看好今年業績雙位數成長

2018-06-21 14:43

無人智能自販機門市開張 統一超登百貨股王

2018-06-21 14:43

央行宣布利率連8凍 投顧憂台股資金面

2018-06-21 19:35

中鋼前五月獲利超標 全年營收挑戰八年新高

2018-06-21 10:54

南山人壽股東會 通過配發1.02元股票股利

2018-06-21 13:16

奇力新股份轉換加持 美桀跳空鎖漲停

2018-06-21 10:26

觀望心態濃 台股追價有心無力

2018-06-21 14:43

大立光與被動元件股領軍 台股開盤上漲22.41點

2018-06-21 09:28

貿易戰變數持續 台股短線偏弱整理

2018-06-21 14:50

中鴻業績看俏 股價開高挑戰3月5日反壓區

2018-06-21 09:45

中鋼投資河靜鋼廠持股20.45% 以顧問團方式協助營運

2018-06-21 09:56

中鋼今年營收 挑戰4千億

2018-06-21 14:43

毅嘉股價帶量走升 早盤漲1.19%

2018-06-21 10:44

中鋼股東會 通過發放現金股利0.88元

2018-06-21 11:13

除息蒸發274點 台指期回守10700點

2018-06-21 14:43

美食填權息行情犀利

2018-06-21 14:43

匯率助攻 堤維西每月都旺季

2018-06-21 14:43

堤維西看好今年獲利成長 盤中價量齊揚

2018-06-21 11:30

中鋼董座：今年集團營收衝4000億高峰

2018-06-21 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top