布蘭特原油期交易 有獎

2018-06-22 02:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



台灣期貨交易所訂於7月2日上市布蘭特原油期貨（BRF），可望為台灣期貨市場注入新動能，拓展商品類期貨產品線，並提供交易人多元操作工具，提升台灣期貨市場的國際競爭力。

證期局已核定，期交所於7月2日正式上市布蘭特原油期貨，期交所並自上市日起至9月底止，舉辦交易獎勵活動，獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨經紀商，以及其從業人員。

布蘭特原油期貨是期交所繼黃金期貨、台幣黃金期貨、以及黃金選擇權之後，於商品類中，所推出之首檔原油期貨商品。

期交所表示，鑑於原油為經濟發展之重要資源，與民眾的食衣住行息息相關，且國人熱中於複委託交易原油期貨，原油相關的ETF亦發展蓬勃，顯見國內的投資人對於原油期貨具有高度的興趣。

考量布蘭特原油價格具有高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎，且為國內進口原油品項之一，與國內實際用油較直接相關。

故期交所與洲際歐洲期貨交易所合作，取得布蘭特指數價格授權，在台掛牌布蘭特原油期貨，以提供市場交易以及避險管道，多元化台灣期貨市場的產品線。

期交所表示，期交所布蘭特原油期貨採新臺幣計價，交易時間涵蓋國際原油市場主要波動時段，可以反應國際原油價格以及新台幣匯率波動。

上市之後，國內期貨的交易人無須透過複委託的方式，依現行國內期貨商品之下單管道，即可以參與原油期貨市場，且以新台幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。

此舉將有助於吸引對原油商品有興趣之交易人，參與我國期貨市場，同時也提供國內原油ETF之發行業者以及交易人，便利之避險管道。

期交所指出，期交所布蘭特原油期貨相關的契約規格，已公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎多加運用。