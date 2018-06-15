端午前夕 台股十大熱門權證集中這兩族群

2018-06-15 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



無懼聯準會（Fed）聲明釋出鷹派看法，台股今日跟隨美國科技股創高，最後一盤受富時調整成分股生效，爆出422億元大量，漲點由32點擴大到73點、收11,087點，權證占大盤成交占比雖降至1.9%，受買盤活絡轉回被動元件、低基期蘋概，十大熱門權證集中兩大族群。

券商統計，今天權證共成交44.7億元，較前一日減少3億元，是近一月低點，占大盤比重則來到1.9%，創5月31日1.7%來新低，主要受端午節將至，部份買盤減碼衍生性商品部位，加上台股受被動式資金調整，集中市場爆出1,897億元大量，影響權證金額、比重創下「雙低」。

不過盤面交投熱絡，本周強勢的MOSFET、矽晶圓族群轉弱，資金再轉回被動元件、低基期蘋概、光碟片等主流股，尤以被動元件及蘋概股相對強，國巨（2327）回神大漲5%，奇力新、智寶、凱美等連袂上攻，蘋概股以穩懋、玉晶光、康控等較強勢，而尾盤大單急敲台積電，權王終場大漲1.9%，也為下周蘋概股行情添想像。

今天成交額十大權證，連結個股包括順德、奇力新、華新科、元大滬深300正2、康控、全新、聯電及伍豐，其中全新傳出蘋果iPhone使用的VCSEL已通過穩懋製程端證認，與穩懋同步強勢，也沾光蘋果。

凱基投顧表示，台股14日重挫百點測試月線，根據過往經驗，在月線維持上揚進行測試，均線往往發揮支撐，不排除下周台股持續反彈。

關注今晚美國公布對大陸貿易加稅清單，及美國那斯達克、費城半導體指數能否續漲，另外是台積電25日除息，前一周行情也扮演關鍵。