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國泰AI+Robo ETF超猛 一天大漲20%

2018-06-12 14:21經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

有沒有一檔ETF一天大漲20%？國泰投信新掛牌的「國泰AI+Robo」（00737）今（12）日盤中最高大漲21%！該檔ETF因市場趨勢獲得認同，買氣大爆發，漲勢比漲停股還兇，引發市場騷動。

國泰投信昨日掛牌三檔ETF，包括投資最新趨勢的「國泰AI+Robo」ETF，首日掛牌繳出3,734張成交量，今日早盤持續走高，10點過後首先出現大單敲進激勵股價大漲12%，隨即午盤又見新一批敲單，股價再向上走高衝破二成，最高一度達21%，創下新掛牌ETF最佳成績！

「國泰AI+Robo」成立規模約9億元，以今日成交值達5億元換算，周轉率超過50%，換手狀況也驚人。

「國泰AI+Robo」ETF氣勢超群，已引發投信圈大騷動，國泰投信解釋，今日ETF大漲，主要來自買盤太猛，推高股價無極限衝高，也因為漲勢由買盤催化，「國泰AI+Robo」市價明顯高於淨值，截至收盤左右，市價比淨值溢價將近一成，短線可能有回檔風險。

國泰投信指出，該檔ETF以供應籌碼、市場認同及產業前景來看，合理溢價幅度應收斂至3~4%，明天開盤或有市價靠攏淨值的拉回情形，但買盤若維持熱絡，不排除折價轉溢價，建議投資人進場前，可參考投信網站、五檔報價變化，注意追高風險。

投資人想掌握「國泰AI+Robo」ETF連結的「納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數」表現，可透過搜尋引擎尋找「NQ Robo」，即可查詢指數最新行情。

「國泰AI+Robo」（00737）今（12）天因買氣大爆棚，盤中最高大漲21%...
「國泰AI+Robo」（00737）今（12）天因買氣大爆棚，盤中最高大漲21%，終場漲幅仍有19%。資料來源：券商軟體
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國泰ETF

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