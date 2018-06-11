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亞德客通過 經第三地對寧波廠新增人民幣9,500萬元投資

2018-06-11 21:07經濟日報 記者宋健生╱即時報導

氣動元件大廠亞德客-KY（1590）董事會11日通過，由第三地對寧波亞德客自動化工業新增人民幣9,500萬元投資，亞德客寧波廠主要生產製造各類氣動控制元件及輔助元件。

亞德客今天召開股東常會，通過去年度盈餘分派案，每股配發人民幣1.6元現金股利。

亞德客去年合併營收137.17億元、年增29%，毛利率51.96%，較2016年51.17%微增，稅後淨利33億元、年增63%，每股稅後純益18.07元，改寫歷史新高。

隨著智慧自動化需求持續升溫，亞德客旺季發燒，自結5月合併營收16.05億元，月增9.3%、年增40.4%，創單月營收歷史新高；累計前五月合併營收66.82億元，亦較去年同期成長31.1%。

法人表示，亞德客受惠於智慧自動化需求升溫，加上新產能開出，電子與汽車業開發的新產品陸續發酵，又有微型線軌加入銷售，今年產能應可較去年成長25%至30%，全年營收、獲利有望續創歷史新高。

因應接單成長及產能擴增需求，亞德客台南樹谷園區第六及第七棟廠房已陸續完工投產，開始生產微型線性滑軌、滾珠螺桿、電動直行器及數位顯示開關等產品。

另外，台南樹谷廠第八、九棟廠房也於稍早動工，預計明年初完工投產，主要生產標準型線性滑軌、滾珠螺桿、電動缸等產品。

亞德客台南廠今年隨著新廠陸續完工投產，年產值可達25億元，明年將超越52億元目標。

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