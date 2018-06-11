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法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

期貨商論壇／黃金期 上檔有壓

2018-06-11 00:04經濟日報 記者周克威整理

近期美國經濟數據表現強勁，其中ISM公布美國5月非製造業指數為56.8，高於市場預期，而5月新增就業人數高達22.3萬人，且薪資年增率也大幅上升，就連4月的貿易赤字也下降了2.1%來到462億美元，這是近七個月以來的低點。

因為亮眼的經濟數據，使得市場預期聯準會將在本周升息的機率提高，進而對黃金價格起了抑制作用，加上聯準會在持續緊縮貨幣政策並維持升息節奏的過程中，將會導致非生息資產的價格低迷，而黃金就是其中之一。

另一個壓制黃金價格走勢的重要因素，就是美元的走強。從紐約黃金期貨的走勢來觀察，在4月下旬跌破了盤整約三個月之久的整理區間，不過因為美國總統川普不斷挑起貿易戰疑慮的緣故，進而削弱美元多方的上漲力道，也讓黃金期貨在近期下跌至下方大量區附近後，得到買盤支撐，大幅緩和了下跌的力道。

整體而言，黃金目前呈現上有壓下有撐格局，但近日的買盤力道並不足以向上突破月線壓力，從近十個交易日走勢來看，其中有七個交易日在當日盤中的價格曾經上揚觸及甚至突破月線，收盤時卻都沒能站穩在月線之上，反而遭到壓回而留了長上影線，顯示上方的壓力仍然沉重，且月、季線持續下移，短線狹幅震盪可能延續，在未有明顯突破前，建議保守應對。（凱基期貨提供）

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