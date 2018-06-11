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法網／納達爾空前11冠 網壇史上第2人

期貨商論壇／選擇權 多頭降溫

2018-06-11 00:04經濟日報 記者周克威整理

上周五（8日）台指選擇權6月合約未平倉量，買權未平倉最大量集中在11,200點，未平倉為29,012口，賣權未平倉最大量維持在10,800點，達19,251口。

全月未平倉量put/call ratio值由1.52降至1.35，雖仍大於中性值1，但與6月6日的1.56相比已連續兩日下降，反應選擇權籌碼面的偏多結構有降溫跡象。

細部觀察上周五造成put/call ratio下降幅度較大主因，是來自周選擇權的買權OI共增加2.7萬口，明顯高於賣權周合約與6月合約總共僅增0.8萬口，顯示市場對指數短線保守看待，但中長線較無太大變化。

上周四Nasdaq與費半指數結束連日強勢上漲態勢收黑，加上美股電子盤早盤持續走跌，且新台幣轉為貶值，資金再度抽離權值股導致台股走跌收黑。

期交所VIX指數由13.20回升至13.81，而選擇權不論周合約還是月合約，賣權的平均隱含波動度都明顯高於買權隱含波動度，顯示投資人還是存在居高思危的避險情緒。

從線型來看，上周五黑K開低走低失守5日線，短期均線雖仍為多頭排列，但KD指標的K值已達80以上，近期高檔量能有過熱跡象，短線指數仍可能在今年高點與月線間來回震盪。在指數尚未攻破前高前，操作上可採收取權利金的買權空頭或是賣權多頭價差策略來因應，惟需嚴守停損。（永豐期貨提供）

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