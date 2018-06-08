鴻海FII掛牌首日 大漲44％直攻漲停板

2018-06-08 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團旗下富士康工業互聯網（FII），今（8）日在A股正式掛牌上市，開盤大漲44.01%、直攻漲停板，收在人民幣19.83元，順利開啟蜜月行情。

FII 以「工業富聯」簡稱上市，代號601138，發行價人民幣13.77元，總股本1969530.022萬股，今日9時30分掛牌開盤價人民幣16.52元，接著大漲44.01%、直攻漲停板，收在人民幣19.83元，順利開啟蜜月行情。

FII 7日公佈第1季財報，首季營收人民幣776.96億元，營業利潤32.39億元，年增3.05%，歸屬母公司股東淨利潤為人民幣26.53億元、年增4.53%，每股稅後淨利人民幣1.35元。

FII 指出，首季營運表現平穩，展望第2季，獲利可望較首季穩健成長，預估第2季歸屬母公司股東淨利潤約人民幣27.27億元~29.46億元，季增幅度約2.8~11%。

FII 董事長陳永正表示，上市募集資金主要用於於工業網際網路平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網路及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業升級、智能製造產能擴建八個部分進行投資。

陳永正認為，隨著傳統製造向智能製造的快速轉型，目標市場有較大的發展潛力。