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都是超音速飛彈 美製航速慘輸 只能當全球小三

恒耀業績成長 市場樂觀期待大陸廠獲利

2018-06-08 09:54經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

恒耀（8349）7日量價俱揚拉出長紅K棒，今（8）日開小高後，缺乏追價買盤而滑落。

恒耀今年4月營收10.84億元創新高，今年獲利維持成長，主要受惠大陸廠業績成長的貢獻。恒耀今年以6,400萬美元購買BOLTUN BVI CORPORATION 45%股權，也就是持有轉投資廈門廠100%股權；BOLTUN BVI CORPORATION去年合併營收約人民幣7.7億元，稅後淨利約1億2516萬元，營收貢獻恒耀約40%的營收，獲利按持股55%貢獻母公司約一半的稅後盈餘。今年完成持有100%股權後，可望再提高對母公司的獲利。

營收廈門

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