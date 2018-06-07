期貨商論壇／達方期 逢回可買

2018-06-07 05:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 整理



觀察個股期貨，其中盤面前20檔量大表現，持平兩檔、上漲17檔，其中有三檔漲停，漲幅加總達59.8%；下跌一檔、跌幅加總為0.2%，整體為多方勝出。

進一步觀察多方表現，以達方（8163）近月、中環近月、華新科近月三檔最強，上漲達10%皆呈現漲停；空方表現則以晶電近月最弱，跌幅為0.2%；而市場的熱門焦點，鴻海近月上漲1.4%、交易量5,331口，為市場成交最大量股。

穩健型投資人，可採多空對沖策略，以多空部位換算市值約當相等，進行強弱操作的配對交易。如71.5元的達方近月作多約當1口、同時配對45.05元晶電近月放空約當2口，進行買強賣弱多空對沖。

積極型投資人，則可參考達方近月、中環近月、華新科近月三檔等待拉回再逢低布局，槓桿操作著重加減碼出手時點，應耐心等待再伺機操作。股票期貨財務槓桿大，交易成本相對現貨低很多，是非常好的投資工具，操作當以市場「順勢為主」，留倉要以波段趨勢持續為據，一旦股價停滯或出現反轉，當即拔檔、減碼或退場觀望。

多頭部位如：後續出現股價止漲、甚或跌破前日低點，應斟酌拔檔或出清退場；空頭部位如：後續出現股價止跌、甚或漲過前日高點，應適時減碼或出清退場。（富邦期貨提供）