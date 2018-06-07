期貨商論壇／選擇權 布局多方

2018-06-07 05:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 整理



昨（6）日台股跳空上漲站上11,100點關卡，盤中更向上向11,200點關卡攻堅，台指期終場大漲收市。建議看多後市的投資人，選擇權操作可布局多頭價差策略。

目前國際局面普遍仍關注於貿易戰，利空消息逐步淡化，加上日前台積電及國巨法說，會中發言均符合預期，大多投資者態度屬於正向積極，投資人對台股具有信心，因此加權指數目前仍顯示短線由多方掌握主動權。

台股就技術面觀看，屬於多方掌控的盤堅走勢，等待著電子、金融雙引擎能同時發動的契機；多方於4日發動突襲，6日再度上攻百點，形成二陽一星的多方強勢形態，仍可期待向上繼續推高表現的可能。

就法人籌碼變化觀察，昨日外資在台指期淨買入8,095口，未平倉淨部位約5,58萬口多單，選擇權未平倉淨部位為1.23萬口多單；投信在台指期淨買入288口，未平倉淨部位約2.41萬口空單；自營商在台指期淨賣出4,023口。

由於外資昨日現貨買超，期貨多單部位增至5萬口以上，選擇權亦同時留有萬口以上的多方部位；自營商選擇權部位維持偏多。因此在選擇權操作建議上，可觀察台指期貨5月後半的整理區間作為防守水位，可針對6月合約布局多頭價差策略，可參考撐壓區切入。（兆豐期貨提供）