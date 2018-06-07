親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不只輕颱艾維尼 吳德榮：菲東方熱低壓成颱機率高

孫安佐剛獲假釋又被控聯邦重罪 最重可判十年

期貨商論壇／選擇權 布局多方

2018-06-07 05:37經濟日報 記者王奐敏整理

昨（6）日台股跳空上漲站上11,100點關卡，盤中更向上向11,200點關卡攻堅，台指期終場大漲收市。建議看多後市的投資人，選擇權操作可布局多頭價差策略。

目前國際局面普遍仍關注於貿易戰，利空消息逐步淡化，加上日前台積電及國巨法說，會中發言均符合預期，大多投資者態度屬於正向積極，投資人對台股具有信心，因此加權指數目前仍顯示短線由多方掌握主動權。

台股就技術面觀看，屬於多方掌控的盤堅走勢，等待著電子、金融雙引擎能同時發動的契機；多方於4日發動突襲，6日再度上攻百點，形成二陽一星的多方強勢形態，仍可期待向上繼續推高表現的可能。

就法人籌碼變化觀察，昨日外資在台指期淨買入8,095口，未平倉淨部位約5,58萬口多單，選擇權未平倉淨部位為1.23萬口多單；投信在台指期淨買入288口，未平倉淨部位約2.41萬口空單；自營商在台指期淨賣出4,023口。

由於外資昨日現貨買超，期貨多單部位增至5萬口以上，選擇權亦同時留有萬口以上的多方部位；自營商選擇權部位維持偏多。因此在選擇權操作建議上，可觀察台指期貨5月後半的整理區間作為防守水位，可針對6月合約布局多頭價差策略，可參考撐壓區切入。（兆豐期貨提供）

台指期選擇權台股

相關新聞

台指期 外資加碼多單

2018-06-07 05:37

期貨商論壇／達方期 逢回可買

2018-06-07 05:37

全民權證／華通 瞄準長天期

2018-06-07 00:02

全民權證／宣德 二檔錢景佳

2018-06-07 00:01

全民權證／隆達 挑價內外15%

2018-06-07 00:01

最牛一輪／台達電靚 國泰7A聚光

2018-06-07 00:01

閎康 押逾三個月期

2018-06-07 00:01

中砂、崇越 選逾60天

2018-06-07 00:01

盟立、帆宣 認購帶勁

2018-06-07 00:01

上證 等回測支撐再長打布多

2018-06-06 14:32

防異常波動 黃金類契約將適用3階段漲跌幅

2018-06-06 14:32

逼價平！台指期勁揚131點 攻抵11200點

2018-06-06 14:32

鴻海沾光FII掛牌 權證參與有2秘訣

2018-06-06 12:02

國際鎳價期貨創近兩月新高 允強股價緩步推升

2018-06-06 10:12

群益期5月獲利創單月次高 每股稅前0.81元

2018-06-06 08:57

期貨商論壇／上銀期 偏多操作

2018-06-05 00:24

期貨商論壇／選擇權 布局買權

2018-06-05 00:24
看更多

熱門文章

台積電6月25日除息 每股配8元現金

2018-06-06 17:58

施俊吉說台股還會往上走 謝金河這樣看

2018-06-06 22:04

被動元件缺貨到2019年 族群應聲大漲表態

2018-06-06 13:17

葉垂景減法哲學發威 錸德科技一個月漲逾二倍

2018-06-06 19:46

金融股連漲五日 外資最愛這三檔

2018-06-06 21:38

宏碁新品動能強 外資喊買目標價36.6元

2018-06-06 10:11

中裕5月營收掛零 董座：一切進展都是好消息

2018-06-06 12:00

宏達電5月營收24.45億元 月增16.5%

2018-06-06 16:26

中美晶攜手矽品 蓋半導體廠區規模最大太陽能電站

2018-06-06 12:14

宏碁帶量衝高 法人：技術面有望挑戰30元關卡

2018-06-06 15:44

聯發科 下半年樂觀看

2018-06-06 14:32

驚驚漲 夜盤留意多空攻防 順勢操作

2018-06-06 14:32

國巨併君耀 股民參與注意二要點

2018-06-06 11:43

大立光領軍 台股大漲逾百點收11,201點

2018-06-06 13:44

台股本益比低 童子賢：政府監管心態大於興利

2018-06-06 13:46

LED族帶勁 隆達、一詮齊漲

2018-06-06 14:32

毅嘉早盤股價 一度攻上漲停價22.4元

2018-06-06 11:08

日月光投控力拚逐季成長 吸引外資卡位

2018-06-06 11:18

錸寶股東會通過 配發5元股利

2018-06-06 10:21

大立光領攻 光學大軍衝鋒

2018-06-06 14:32

日月光啃蘋果 拚逐季成長

2018-06-06 14:32

三大法人買超台股134.48億元

2018-06-06 15:37

被動元件強 台股盤中攻4個月波段高

2018-06-06 12:01

半導體新兵 昇陽半下月掛牌

2018-06-06 14:32

業成6/21除息 盤中大漲逾8%

2018-06-06 13:18

儲祥生：資金充沛 台股向11,270高點挺進

2018-06-06 12:46

西勝5月營收創新高 法人看好旺季續旺

2018-06-06 14:14

高通攻5G 三台廠沾光

2018-06-07 00:02

昇陽半導體7月掛牌 5月營收創新高

2018-06-06 11:48

杰力5月營收1.13億元 年增逾六成

2018-06-06 17:30

環球晶5月旺！營收47億 寫次高紀錄

2018-06-07 00:02

鴻海沾光FII掛牌 權證參與有2秘訣

2018-06-06 12:02

歡樂逾百點！ 台股飛越11200 櫃買創十年新高

2018-06-06 14:32

矽格5月營收歷史新高 外資由賣反買1,200張

2018-06-06 10:38

達方5月合併營收17.6億元 月增8%

2018-06-06 16:14

裕民每股現金股利1.2元 徐旭東：穩中求好

2018-06-06 12:00

可成下半年看旺 外資評買進目標價430元

2018-06-06 12:01

麗豐-KY啟動產業鏈布局 添醫美生力軍

2018-06-06 12:44

TPK-21.7% GIS+0.9%

2018-06-07 00:02

上證 等回測支撐再長打布多

2018-06-06 14:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top