台指期 外資加碼多單

2018-06-07 05:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北報導



加權指數昨（6）日大漲101點收11,201點，台指期也同步大漲131點收在11,200點。隨著外資期現貨同步大幅加碼，法人指出，盤勢仍屬偏多架構，有利台指期後市表現，對行情可正面視之。

台指期周三上漲131點至11,200點。價差方面，台指期逆價差縮至1.83點，電子期則是轉為正價差0.24點，金融期逆價差縮至1.27點。

籌碼面部分，其中三大法人買超現貨132.93億元，外資買超更是突破百億達101億元；台指期淨部位方面，外資淨多單增加8,095口至55,812口。

永豐期貨表示，周二美國科技股持續走強，在蘋果、亞馬遜創高帶動下，那斯達克刷新歷史新高，大幅激勵台股投資人信心，加權指數開高後盤勢旋即震盪上揚。

盤面主要仍由電子股領軍上攻，除了蘋概三王走高外，股后國巨更是帶領多檔被動元件族群亮燈漲停；而金融、傳產股也皆有所表現。

6日台幣延續升勢，加上盤中美股電子盤與亞洲股市都有買盤進駐，激勵台股現貨市場大漲101點，尾盤更衝高突破11,200點，成交量能約1,731億元，較前一日增加87億元。

整體觀察，永豐期貨指出，周三台股以實體紅K棒作收，外資期、現貨同步加碼，而指標股台積電盤中黑翻紅，且近兩日都有留長下影線，顯示下方買盤力道不弱，因此盤勢仍屬偏多架構。

不過大盤的5日線乖離率過高，因此投資人仍須慎防國際政經事件帶來的利空衝擊。

元大期貨認為，台指期周三續寫波段高點，距離1月23日的前波收盤高點11,225點已不遠；且近期美元未續漲，新台幣匯價回歸30元以下，有利台指期後市，對行情可正面視之。短線則需留意股東會旺季的營收數據以及中美貿易協商發展。