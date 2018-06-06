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國際鎳價期貨創近兩月新高 允強股價緩步推升

2018-06-06 10:12經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

允強（2034）4月營收為16.42億元、年增2.14%；今年前四月累計營收為63.44億元，年減5.05%。

國際鎳價期貨昨（5）日上漲1.74%，已經是今年5月11日以來持續走揚的新高，對於不鏽鋼價格也將有拉抬作用；雖然美國對進口鋼品的關稅調高稅率，但允強早已分散市場，受到的影響並不大。

技術面上，股價一直在短中期均線之上，呈現穩定整理的相對強勢；近兩日的成交量能增加，股價也向上挑戰4月19日突破27園後的套牢反壓，不過，當天迸出3,573張大量，需要量能再擴增才有利消化反壓。

營收允強

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