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不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告

期貨商論壇／選擇權 布局買權

2018-06-05 00:24經濟日報 記者周克威整理

台股昨（4）日跳空開高站上11,000點，終場在最高點作收，落在布林通道上緣之外，盤勢由原先中性偏多轉為驚驚漲格局。建議投資人可以買權多頭價差策略因應。

昨日6月合約買權的交易區間集中在履約價11,000點至11,300點間，賣權的交易區間則集中在10,400點至11,000點。買權最大未平倉量履約價在11,200點，有23,374口；而賣權最大未平倉量履約價在10,800點，有20,557口。

6月合約未平倉量比例（P／C Ratio）為1.71，支撐大於壓力；觀察未平倉量的分布狀況，買權的未平倉量主要分布在履約價11.000點至11,500點，其中11,000點是昨日減少較多未平倉量的履約價，有4,335口；賣權未平倉量主要分布的履約價在8,200點至10,900點，未平倉量增加較多的地方在履約價10,900，有5,957口。

昨日K線呈量增長紅棒狀態，多方完美勝利，追價意願相當高昂。因此，在目前盤勢明顯對多方有利、且距6月合約結算日尚有11個交易日的情況下，建議選擇權操作上，可待指數拉回不破5日均線，以付權利金的買權多頭價差策略因應。（國票期貨提供）

台股

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