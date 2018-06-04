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期交所107學年度上學期大專院校期權課程補助 開始申請

2018-06-04 18:40經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

受到大專院校各系所關注的「大專院校期貨與選擇權課程補助活動」，新一學期（107學年度上學期）的申請，即將展開。臺灣期貨交易所（以下稱期交所）表示，自即日起至107年6月30日止，受理公私立大專院校教師檢具相關申請文件，向期交所申請補助，經審核通過者，依修課學生人數可獲3~5萬元不等之補助，名額總計30名，預計總補助金額達150萬元。

為鼓勵大專院校老師講授期貨與選擇權理論與實務課程，增進學生對期貨與選擇權商品之認識及瞭解，使期貨與選擇權知識向下紮根，期交所自104學年度下學期首度舉辦「大專院校期貨與選擇權課程補助活動」，每次活動一推出旋即受到大專院校老師的廣大迴響，申請情況踴躍，業已舉辦5個學期，迄今共補助134名教師教授期貨與選擇權課程。

為延續推展成效，期交所接續針對即將開始的107學年度上學期課程再推出新一波補助活動，補助對象為107學年度上學期教育部認可之台灣公私立大專院校各系所開設課程中，授課內容講授補助辦法規範內容合計9小時課程之授課教師，均得申請。

依補助辦法，9小時授課內容須包括三大項，授課時間各3小時，包括：一、匯率類期貨與選擇權 (包括本公司所有匯率類商品)；二、國際板之國外股價指數類期貨及商品類期貨與選擇權(包括本公司所有國外股價指數商品、商品類商品及預計107年7月新上市商品)；三、期交所制度介紹(包括夜盤交易制度及現況及動態價格穩定措施及預計107年7月新上線制度)。

期交所提醒，申請人須於107年6月30日前，檢具活動申請書及課程計畫書等文件，向期交所提出；申請文件經審查通過後即可辦理，並於108年2月28日前，檢具開課證明、成果報告及授課講義等資料，經審查通過後，予以補助。相關辦法業已公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），名額有限，歡迎大專院校各系所教師上網查詢及踴躍參與。

臺灣期貨交易所期交所大專

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