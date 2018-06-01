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三大蘋概股領漲中小股 權證交易占比增

2018-06-01 14:27經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

全球貿易戰引發美股下跌，台股今卻無懼利空，由台積電（2330）、鴻海、大立光三大權值股強勢，帶動LED、生技、蘋概、被動元件等中小股活躍，終場指數以10,949點作收、漲74點，為6月行情稍好彩頭。而權證市場在國巨、玉晶光等強勢股帶動，占大盤成交比也來到2.67%。

台股昨受MSCI季度權重生效影響，集中與櫃買市場合計爆出3,000多億元大量，權證成交金額雖升至54億元、創本周新高，惟占大盤成交比降至1.74%新低，今日交易恢復正常，受大型權值股與中小股齊步活躍。

券商統計，整體權證市場成交金額49億元，占大盤成交比增至2.67%，返回近期高檔，本周最高則是5月28日的2.92%。

從熱門權證觀察，可見投資情緒正向，成交金額十大權證，全為認購權證，其中四檔連結國巨，另二檔連結玉晶光，大成鋼、強茂、宜鼎與敦南各一檔，大致集中強勢中小股。

至於整體認購權證金額46億元，認售權證3.5億元，占比為92.7%、7.2%，其中認購權證占比高於昨日九成、前日89%，也反映交投意願增。

凱基投顧表示，技術面觀察，大盤橫盤未變，下檔以10,760至10,700點為撐，短壓「萬一」11,000點大關，若後續能站上11,100點，可望脫離波段整理。值得注意的是，櫃買市場連日滾量，今日盤中未破昨日高點，短線不排除有整理再轉強趨勢，成交量無法再放大是休息訊號。

盤面類股活躍，資金四處流竄，建議非靈活操作者，可守株待兔，逢低關注獲利展望成長的蘋概股、功率元件、電池材料等族群。

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