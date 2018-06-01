大峽谷-KY今年營收目標 拚成長七成

2018-06-01 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED廠大峽谷-KY（5281）今（1）日舉行股東會，會中董事長張家瑞表示，去年該公司營運成長，今年在大陸照明市場，鎖定政府專案，預計全年營收可望挑戰24億元，較去年成長約七成。

張家瑞表示，去年大峽谷-KY營運表現成長，全年營收逾新台幣14億元，今年在專案訂單持續有斬獲的情況下，預估今年營收預計應可望有5億元人民幣，大約有新台幣24至25億元，目前在手訂單金額，已超過全年營收目標的五成以上，今年營運仍持續看成長。

對於未來公司發展，張家瑞也指出，大陸的市政項目發展中，城市照明是重點，他看好未來這一波需求可望維持五年之久，市場整體發展是看成長的，但張家瑞也強調，由於市況看好，近期大陸一些小廠商都搶進，市場也出現一些危機，張家瑞認為，未來廠商搶進市場之後，將會有低價競爭及應收帳款回收的危機。

因此，張家瑞強調，大峽谷身為系統供應商，已看出目前市場雖成長，但市況也趨亂的情況，所以，張家瑞強調，大峽谷-KY已對此進行客戶及專案的篩選，未來營運上的第一優先是讓應收帳款穩定回籠。

張家瑞預期，2018年會有一波市場廠商的的淘汰、2019年會更嚴重，所以，目前選擇好的訂單，力求穩健經營。