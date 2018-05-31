親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

歷史上的今天／531台北大空襲 徹底改變城市地景

台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

6月台指期漲91點

2018-05-31 14:08中央社 台北31日電

台北股市今天終場漲53.79點，收10874.96點。6月台指期以10867點作收，上漲91點，與現貨相較，逆價差7.96點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨10776點、7月期貨10525點。

台股今天終場漲53.79點，收10874.96點，成交金額新台幣2364.48億元。

6月台指期貨以10867點作收，漲91點，成交12萬4620口；7月期貨以10609點作收，漲84點，成交1690口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

友訊早盤股價漲逾5% 成交量放大到2.3萬張

2018-05-31 10:51

期貨論壇 芝加哥銀行分享衍生性商品販售

2018-05-31 10:34

最牛一輪／台泥利多 元大7A喝采

2018-05-31 02:33

期貨商論壇／選擇權 布局買方

2018-05-31 00:26

期貨商論壇／鴻海期 偏多操作

2018-05-31 00:26

股指期到期交割月將調整

2018-05-31 00:26

首批期貨型權證 31日上市

2018-05-31 00:02

中華車 大陸轉投資看旺

2018-05-31 00:02

元大白銀ETF 明掛牌

2018-05-31 00:02

全民權證／環球晶 選逾90天

2018-05-31 00:02

全民權證／昂寶 兩檔商品夯

2018-05-31 00:02

全民權證／鴻海 押價內外10%

2018-05-31 00:02

六角拚拓點 挑逾百天期

2018-05-31 00:02

瑞智、遠東新 旺季題材熱

2018-05-31 00:02

味全、統一 認購吸睛

2018-05-31 00:02

工業富聯333萬股遭棄購 創A股史上新高

2018-05-30 14:39

台指期夜盤 看月季線支撐定多空

2018-05-30 14:37

元太期量縮 多頭伺機再攻

2018-05-30 14:37

台指期驚挫154點 跌破10800關

2018-05-30 14:37

A股入摩 明後天留意大波動

2018-05-30 14:37

指數期貨權證上路 投資人投資指數更直覺

2018-05-30 13:22

元大證券期貨型權證 明日掛牌

2018-05-30 13:17

鴻海FII新股棄購金額2.15億元 分析師這麼解讀

2018-05-30 11:40

房市谷底逐漸回溫 營建股權證聚焦這三檔

2018-05-30 10:20

歐美股動盪 台指期夜盤收跌65點

2018-05-30 08:40

全民權證／大中 選逾二個月期

2018-05-30 00:05

全民權證／智邦 挑價內外15%

2018-05-30 00:05

最牛一輪／大立光利多 中信78搶鏡

2018-05-30 00:05

全民權證／中鴻、大成鋼 押價平

2018-05-30 00:05

良維博智 鎖定長天期

2018-05-30 00:05

微星宏碁 四檔錢景亮

2018-05-30 00:05

上銀亞德客 認購熱

2018-05-30 00:05

期貨商論壇／創意期 偏空操作

2018-05-30 00:04

期貨商論壇／選擇權 布局多頭

2018-05-30 00:04

黃金契約交易 須簽檢核表

2018-05-30 00:04

期貨商論壇／上銀期 逢回買進

2018-05-29 00:03

檢舉地下期貨 獎金20萬

2018-05-29 00:03

黃金契約 設三階漲跌制

2018-05-29 00:03

全民權證／台勝科 押寶價平

2018-05-29 00:01
看更多

熱門文章

三陽工業將發重訊 31日暫停交易

2018-05-30 18:31

MSCI季度調整生效 台股防甩尾

2018-05-31 01:21

台幣貶破30 台股爆量跌

2018-05-31 01:12

外資賣超逾152億 金融股成提款機

2018-05-30 18:47

逐筆交易明年底前上路 立委：會把散戶踢出股市

2018-05-31 10:17

三陽傳併購 31日停止交易

2018-05-31 02:01

日電貿31日變更交易 撮合延至五分鐘

2018-05-30 19:00

三大法人賣超台股169.01億元

2018-05-30 16:10

台積目標價 大摩喊239元

2018-05-31 00:02

友訊CEO魏美玲請辭

2018-05-31 00:02

就市論勢／被動元件食品 可留意

2018-05-31 00:02

朋程攻車用IGBT 「併購大王」再出招

2018-05-30 14:37

帆宣在手訂單 滿到明年

2018-05-31 00:02

宏碁法說後 法人兩樣情

2018-05-30 14:37

微星四大產品線 全面看旺

2018-05-30 22:02

工業富聯333萬股遭棄購 創A股史上新高

2018-05-30 14:39

日廠擴產 嘉聯益老神在在

2018-05-31 00:02

上海商銀上市 公開說明書須補充金融科技因應措施

2018-05-30 19:07

國巨收購君耀獲准 股民6月21日前可辦理應賣

2018-05-30 17:06

A股入摩 明後天留意大波動

2018-05-30 14:37

朋程 今年獲利爆發

2018-05-31 00:02

鴻海集團進軍半導體 劉應光：京鼎與帆宣互補

2018-05-30 14:37

雲端儲存新契機 錸德家族攻勢猛

2018-05-31 12:10

商店街股票 6月22日起終止買賣

2018-05-30 19:18

MSCI半年度調整生效 台股收漲53點爆量2,364億元

2018-05-31 14:00

威剛：DRAM旺到2020年

2018-05-31 00:02

義隆電 秀AI技術方案

2018-05-31 00:02

事欣科滿手單 營運喊衝

2018-05-31 00:02

微星 四產品線暢旺

2018-05-31 00:02

第一金營運績效報佳音 金融操作及財管收益成長近三成

2018-05-30 19:17

廣達旗下 搶雲端商機

2018-05-31 00:02

MSCI季調生效 台股防亂流

2018-05-30 23:16

世芯接單看俏 下半年旺

2018-05-31 00:02

影／高新明：帆宣與樺漢是軟硬結合的互補性

2018-05-30 22:02

鎖定汽車輕量化 廣華配5元現金股利

2018-05-30 14:37

缺貨漲價概念股領漲 台股一度收復10900點

2018-05-31 11:37

最牛一輪／台泥利多 元大7A喝采

2018-05-31 02:33

大同土城建案 Q4起認列收益

2018-05-31 00:02

股市萬點股民無感 金管會查原因兩個月內公布

2018-05-31 10:55

逸達生技 年底前可望收割破千萬美元授權金

2018-05-30 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top