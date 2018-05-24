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權證投資熱 名師傳授淘金術

2018-05-24 00:56經濟日報 記者魏興中／台北報導

近期台股權證市場交投熱絡，日成交金額擴大至50億元以上，占比也將要超過3%。為服務南部地區的投資朋友，經濟日報第八屆「權民搶百萬」之第四場、也是最後一場權證講座，將於5月26日於高雄舉行。

本次講座將邀請財經名人賴憲政、非凡電視特約名師連乾文，以及權證達人藍偉誠，與現場投資人分享金狗年的投資趨勢。報名網址：https://money.udn.com/warrantbrand/lecture/L04

經濟日報「權民搶百萬」已邁入第八屆，相關合作業者包括元大、凱基、群益金鼎、兆豐、富邦、永豐金、國泰、元富、及中國信託等九大權證發行商，整體市占率超過八成，連同交易所、櫃買中心等單位，持續肩負起市場推廣與教育的重責大任，獲得投資人高度認同。

經濟日報提供
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「權民搶百萬」相關活動中的階段重頭大戲「權證講座」，繼台北、台中等三場順利圓滿結束後，第四場講座將於高雄舉行。預計將於5月26日（周六）下午2時，假高雄華王大飯店金龍廳（高雄市鹽埕區五福四路42號）登場，歡迎投資人踴躍報名參加。

講座當日，將邀請賴憲政、連乾文，及藍偉誠等投資界聞人，分別就「憲哥講股：權證投資心法」、「新科技突破川普貿易戰衝擊」、以及「權證高手操作心法（二）」等三大議題進行發揮，期能讓廣大的南部投資人，能對2018年的投資方向得到全面性了解。

賴憲政對於財經領域向來有深入獨到的見解，配合幽默風趣的主持風格，將帶領投資人了解如何挑選股票以及權證投資心法；連亁文歷任各大券商投研機構多年，對於市場脈動的掌握與整體行情的分析深具專業；藍偉誠是權證投資的實務高手，在他分享操作心法下，投資人的功力必能精進。

此外，只要報名權證講座，並搶答Q&A的權證投資人（有獎徵答活動），便有機會獲得價值1,000元的統一超商（7-11）禮券，總計共15名幸運得主，歡迎投資人踴躍參與。

有關經濟日報相關的權證活動，投資人除可參閱官網外（同報名網址），也可透過手機或手持式裝置掃描QR Code（如附圖），掌握相關訊息。

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