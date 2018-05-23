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富士康工業互聯網今新股抽籤 發行價人民幣13.77元

2018-05-23 08:08聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）A股上市，明（24）日發行新股，眾所矚目的FII今日新股抽籤，發行價格今日開盤前一早披露，據上交所今日刊登的發行公告，富士康工業互聯網（代號601138、簡稱工業富聯） 發行價每股人民幣13.77元，發行市盈率高達17.09倍。

這次發行新股FII將募集資金總額達人民幣271.2億。

FII掛牌上海證券交易所，創下登陸A股市場的獨角獸新紀錄，無論是新締造的A股速速，還是對富士康這家巨型企業，都具有戰略轉型意義。

FII今（23）日正式啟動發行新股抽籤，網下申購時間為24日的9:30-15:00；網上申購時間為同日的9:30-11:30/13:00-15:00。

據招股書計算，FII發行費用人民幣4億，其中承銷保薦費3.39億、律師費1580萬、會計師審計驗資費3398萬，發行費率為1.49%左右，募集資金淨額達人民幣267.1億。

富士康工業互聯網擬發行不超過 1,969,530,023股人民幣普通股（A 股）股票，發行股份數量占發行後公司總股本的比例約為10%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。初始戰略配售發行數量為590,800,000股，約占發行總數量的30%。

富士康工業互聯網（FII）A股上市， 發行價每股人民幣13.77元，發行市盈率高...
富士康工業互聯網（FII）A股上市， 發行價每股人民幣13.77元，發行市盈率高達17.09倍。募集資金總額達人民幣271.2億。取自凱博荷盛
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