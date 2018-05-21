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法人：短線急跌無礙長多趨勢 黃金可逢低布局

2018-05-21 08:57經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，近一周價格相較於前周收盤價下跌2.51%，黃金期貨6月合約以1289.4美元作收。美國零售銷售數據向好、持續申請失業救濟金人數更是來到1973年12月以來新低，美10年債殖利率反彈至近7年新高、美元指數也強力反彈，黃金則承壓急挫。不過，法人表示，短線急跌，無礙長多趨勢，黃金基金可逢低布局。

元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示，黃金短線急跌創今年新低，但這並不改變黃金中長期走多的趨勢。首先，美國財政赤字擴大反應在美國債務急遽暴增，美元短線強勢還能走多久是個問題；其次，即使升息由3次調升為4次，也無法改變實質利率走低的趨勢，黃金基本面評價看好；再者，新興市場金飾需求增溫、中國與土耳其進口量大增，而金礦產量受制於資本支出減少將會呈現下滑趨勢，有助於黃金供需情況改善。綜合上述，短線回檔將提供更好的買點，擴大未來半年的期望報酬。

彭博資訊統計的全球黃金ETF持倉量數據亦出現逆勢走高的現象，除了認同黃金的多頭趨勢外，短期市場亦不見得能夠持續平穩，美中貿易談判曠日廢時，消息面或將有反復訊息干擾；而北韓領導人能否按照劇本走上廢核的談判桌亦充滿變數。簡而言之，黃金後勢看好，建議投資人把握短線急跌時機逢低布局。

高盛期貨標普

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