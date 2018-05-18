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家中翻出遺忘20年的老股票 阿伯歡喜發現狂賺184倍

中石化、台苯、技嘉 盤中認購權證靚

2018-05-18 12:44經濟日報 記者吳映璠╱即時報導

日本被動元件大廠村田澄清並未承諾供貨給和碩，被動元件族群今（18）日反彈上攻，台股大盤不甩美股昨夜收跌影響，今日開盤上漲，開在10,844.09點，接近午盤時上漲0.24%。

受美國總統川普又表示對中美雙方能達成貿易協議保持懷疑，拖累昨夜美股三大指數終場微幅作收，主要亞洲股市不受影響，日經225指數接近午盤時大漲近百點，中國股市、韓國股市均微幅上漲。

受國際油價突破80美元激勵，塑化族群表現相當搶眼，現貨市場中，午盤中石化成交量超過20萬張，漲幅6.69%，台苯成交量逾4萬張，漲幅4.88%。

相關個股也成為認購權證熱門標的，包括中石化、台苯、國喬等擠進前十名。午盤量大認購權證前三名包括中石化麥證7B購01（078075）、技嘉麥證77購01（072937）、台苯麥證79購01（074936），午盤成交量超過1萬2,000張。

中石化（1314）4月營收為30.59億元，由於丙烯腈（AN）價格上揚，使得中石化4月營收年增19.97%，前四個月累計營收達125.59億元，年增8.58%。中石化指出，部分中國AN大廠正進行大歲修，預期AN價格震盪走高，表現將優於第1季。

中石化台苯

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