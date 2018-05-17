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衛星及標案加持 宏觀第2季營運回溫

2018-05-17 10:52經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

受惠衛星客戶需求增加，調諧器晶片廠宏觀（6568）第2季營運回溫，衛星客戶增加高單價LNB晶片訂單增加，帶動衛星產品約季增40%，所佔營收比重由前季23%提高至30%，產品組合優化，毛利率增加2%至3%。

標案部分，去年至今陸續接獲中國及印度標案，其中印度標案持續進行，第一期標案已於2月拉貨完畢，第二階段本季開始拉貨，可望持續貢獻營收，預期下半年中國有線電視進行數位化及電信營運商光纖入戶腳步加快，中國機上盒標案將放量。

此外，光纖產品今年會有少量2.5G出貨，預估年底10G產品可望開出，明年將正式跨入10G市場。

光纖營收

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