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高溫上看36度！吳德榮：鋒面下周三到機率高

台指期 儲備攻堅能量

2018-05-17 06:12經濟日報 記者周克威／台北報導

台指期昨（16）日盤中受到5月合約結算影響，被限制在10,860~10,910點區間內，終場則以小漲作收。期貨商表示，短線指數雖有壓力，但預期後續在震盪整理後，仍有走高的機會。

5月台指期最後結算在10,872點，電子期結算在443.35點，金融期則結算在1,262點。國票期貨指出，6月台指期終場成交在10,882，上漲32點或0.29%，不含鉅額及價差交易之成交量為63,137口，未平倉量則為79,712口。另外，台指期逆價差15.57點，電子期逆價差0.19大點，金融期逆價差2.19大點。電子連兩日收在盤下，恐開始進入休息階段，如金融與非金電無法在這段期間擔起撐盤角色，台指期恐難維持目前的高檔整理格局。

元富期貨表示，由VIX觀察，昨日由12.94上升至13.03，仍低於前月平均成本16.68，顯示市場上的避險情緒收斂。另一方面，由選擇權觀察，6月選擇權最大買權未平倉11,200點，賣權則在8,200點。觀察籌碼面，外資合計為淨多單45,084口，較前一日增加1,501口。

由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現由賣轉買的動作，而期權淨多單加碼。

綜合來說，台指期多頭架構不變，震盪整理後仍有走高機會，短線應以中性偏多看待。

永豐期貨認為，整體來看，昨日為5月合約結算，選擇權壓力區落在10,900點，使指數小幅震盪以紅K帶上影線，目前指數仍收於所有均線上。

但上方面臨高檔密集整理區間上攻不易，預期買權平均隱含波動率由13.18%降至10.99%，賣權平均隱含波動率由20.67%降至14.01%，買賣權皆降，避險情緒減緩。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

台指期期貨

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