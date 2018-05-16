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期貨商論壇／國巨LXF保證金比例 調高

2018-05-16 02:20經濟日報 記者王皓正／台北報導

台灣期貨交易所今（16）日調高國巨期貨契約（LXF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係因國巨經台灣證券交易所於5月14日公布為處置有價證券（處置期間為5月15日至5月28日）。

期交所依規定，調高國巨期貨契約（LXF）所有月分保證金適用比例，自5月16日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約交易時段結束後起實施。

並於證券市場處置期間結束後，於5月28日該契約交易時段結束後恢復為調整前之保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市，則恢復日依休市日數順延。

台灣期貨交易所國巨期交所

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