台指期 風險意識升高

2018-05-16 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（15）日震盪走低，指數齊步失守10,900點關卡。分析師表示，目前期指價差由正轉逆，外資淨多單減少1,670口，淨多單部位降至3萬8,436口，展望後市，短線因風險意識明顯回溫，近期布局宜步步為營。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周一持續上漲，激勵昨日台股開高，不過受到MSCI雙降台股權重，權值股台積電權重更被調降0.48個百分點的影響，電子股全面疲軟，引爆短線獲利調節賣壓大舉出籠。

加上日、韓、港股表現均疲軟，指數反轉走跌失守10,900點，盤面上八大類股除了營建類股與食品類股收紅，其餘皆收黑，終場加權指數下跌77點收10,874點，成交量1,542億元。

期貨方面，受MSCI調降台股、以及權重股鴻海第1季淨利降至四年低點等多項利空影響，台指期昨日收跌87點至10,869點，中止連日的多頭走勢，成交口數為13.7萬口。價差方面，台指期轉為逆價差5.73點，電子期轉為逆價差0.4點，金融期轉為正價差1.1點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超20億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,687口至12,173口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,670口至38,436口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期的淨多單則是增加4,276口至15,431口。

永豐期貨表示，就技術面觀察，日K以實體中黑K帶短上影線作收，指數終結連七漲並回補昨日的多方缺口，顯示臨近上方11,000點附近的套牢賣壓強勁。目前除月線下彎外，短天期及年線、半年線仍呈現上彎，因此昨日的下跌可視為指數短期強彈後的拉回，短線行情或將在月線與4月高點來回震盪。

元大期貨則認為，期貨價差由正轉逆，顯示風險意識明顯回溫；另外，外資小幅賣超現貨7.8億元，期貨淨多單也減少，布局稍稍傾向空方。

整體而言，台指期跌破10,900點、並終結連續七日的上漲趨勢，雖然目前整體多頭架構尚未受到嚴重破壞，但在MSCI調降權重、新台幣貶值、以及中美貿易協商等不確定因素下，近期布局宜步步為營。