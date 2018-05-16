最牛一輪／葡萄王犀利 富邦7A歡呼

相關新聞
期貨商論壇／黃金期 挑戰月線2018-05-16 02:20
期貨商論壇／國巨LXF保證金比例 調高2018-05-16 02:20
台指期 風險意識升高2018-05-16 02:20
全民權證／和大看旺 選逾三個月2018-05-16 00:09
全民權證／燿華、嘉聯益 挑長天期2018-05-16 00:09
全民權證／和碩、廣達 押價內外25%2018-05-16 00:09
中碳績優 布局微價外2018-05-16 00:09
華通拚轉運 三檔亮眼2018-05-16 00:09
頎邦、新普 認購搶鏡2018-05-16 00:09
台指期後市有憂 宜以夜盤避險布局2018-05-15 14:43
資金回流 印度50期貨跌落五日線可偏多操作2018-05-15 14:43
人民幣升值走勢再起 寄望Q2政策維穩2018-05-15 14:43
電子期壓盤 台指期震盪走跌2018-05-15 14:43
台股震盪 權證爆40億元大量2018-05-15 11:19
智易早盤帶量走強 股價重回60元關卡2018-05-15 10:31
新光鋼衝高 脫離橫盤整理平台2018-05-15 09:39
最牛一輪／中信金靚 二檔聚光2018-05-15 00:05
最牛一輪／技嘉達方 挑逾60天2018-05-15 00:05
最牛一輪／穩懋利多 選長天期2018-05-15 00:05
立敦嘉聯益 押價內外10%2018-05-15 00:05
儒鴻微星 瞄準逾三個月2018-05-15 00:05
牧德上銀 認購火紅2018-05-15 00:05
期貨商論壇／中環期 緊盯籌碼2018-05-15 00:01
期貨商論壇／選擇權 站在買方2018-05-15 00:01
台指期 延續反彈氣勢2018-05-15 00:01
最牛一輪／東聯迎旺季 元大7A樂2018-05-14 02:08
全民權證／國巨 選逾三個月期2018-05-14 00:01
全民權證／台光電 挑價內外15%2018-05-14 00:01
全民權證／信昌電 二檔前景俏2018-05-14 00:01
聯發科 上周看多第一2018-05-14 00:01
環球晶、華通 押逾100天2018-05-14 00:01
上銀、直得 認購有看頭2018-05-14 00:01
期貨商論壇／華新期 多空對沖2018-05-14 00:01
期貨商論壇／選擇權 布局多頭2018-05-14 00:01
台指期 短線中性偏多2018-05-14 00:01
熱門文章
MSCI台股成分股調整 增華新科剔除亞太電2018-05-15 08:07
國巨早盤股價漲至966元 挑戰被動廠歷史天價999元2018-05-15 10:49
台股權重遭MSCI雙降一升 指數收跌77點終止連七紅2018-05-15 13:43
第1季EPS誰最會賺？大立光仍第一、宏達電其次2018-05-15 11:27
A股首批234支個股入摩名單公佈2018-05-15 08:11
IC設計每股獲利排名 聯發科跌出前10名2018-05-15 15:38
風電族狂吹 鋼鐵大軍同樂2018-05-15 14:43
MSCI調升20檔個股權重 華新科升最多2018-05-15 11:37
SEMI：矽晶圓首季出貨再創新高2018-05-15 14:34
首季財報／宏達電、新光金 翻轉王2018-05-15 14:34
1971年以來 台股共計有13檔當上千金2018-05-15 12:30
A股入摩影響 MSCI權重調整台股雙降一升2018-05-15 09:33
全球標準指數 納入華新科 刪除亞太電2018-05-15 14:43
台股二千金現身 國巨攻上1000元2018-05-15 14:43
上緯等離岸風電股 跌深反彈2018-05-15 11:14
MSCI調整 台股成分股新增華新科、刪除亞太電2018-05-15 08:54
鴻海FII 募資上看400億人民幣2018-05-15 14:43
MSCI權重調整 金管會：台股將流出242億元資金2018-05-15 17:57
首季財報／15檔獲利倍增 半導體占最多2018-05-15 14:34
鴻海首季獲利為4年來同期低點 早盤走跌2018-05-15 09:45
台股震盪 權證爆40億元大量2018-05-15 11:19
520行情帶旺 上市櫃生技指數漲幅雙料冠軍2018-05-15 12:24
世界先進 產能滿載到年底2018-05-15 14:43
國巨禾伸堂分盤交易續漲 國巨逼近千元新天價2018-05-15 10:26
不畏分盤交易 國巨戰勝禾伸堂歷史天價999元登上千金2018-05-15 11:05
商店街在台灣股票下櫃 最快明年海外IPO2018-05-15 12:54
MSCI加持 威盛股價開盤漲停2018-05-15 10:04
精材4月營收掉 但股價重新站上年線2018-05-15 10:03
MSCI台股權重雙降 A股入摩排擠效應2018-05-15 10:06
首季財報／EPS排行 大立光仍霸榜首2018-05-15 14:34
MSCI權重雙降 台股資金魅力仍獲投信青睞2018-05-15 15:38
中國A股入摩 MSCI調升中國比重、台股遭雙降2018-05-15 09:54
A股入摩倒數計時 三大族群受關注2018-05-15 08:56
MSCI台股權重雙降 台股跌77點收今天最低2018-05-15 14:40
東元與三菱重工維特斯 簽署MOU2018-05-15 19:25
黃文清：MSCI 調整個股為短線操作重點2018-05-15 12:15
穩懋首季每股賺1.74元 第2季起回溫2018-05-15 16:46
台股紅翻黑 權證震出近期新大量2018-05-15 14:19
運費割喉戰 網家連虧三季2018-05-15 14:43
網家首季費用年增逾10億 每股虧4.03元2018-05-15 09:49
留言